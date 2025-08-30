Sud osporio Trampova ovlaštenja za uvođenje carina

Američki Savezni apelacioni sud je presudio da je većina globalnih carina koje je zemljama uveo američki predsjednik Donald Tramp nezakonita, što bi potencijalno moglo da nanese značajan udarac njegovim naporima da jednostrano preoblikuje trgovinsku politiku zemlje.

Izvor: Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki Apelacioni sud za federalni okrug odbacio je Trampovo ovlaštenje da sprovede većinu njegovih carina, složivši se s prethodnom presudom prema kojoj su Trampove radnje "nevažeće, jer su u suprotnosti sa zakonom". Sud je odgodio stupanje na snagu svoje odluke do sredine oktobra, kako bi omogućio Trampovoj administraciji da se žali Vrhovnom sudu, jer carine ostaju na snazi.

Ova odluka pokreće jedno od najznačajnijih pravnih pitanja za Vrhovni sud o obimu predsjednikovih ovlaštenja u trgovinskoj politici.

Poslije 14. oktobra, sud će vratiti slučaj nižem sudu da odluči kako nedavna odluka Vrhovnog suda kojom se ograničavaju zabrane na nacionalnom nivou utiče na odluku.

U objavi na svojoj društvenoj mreži u petak naveče, Tramp je osudio odluku Apelacionog suda, navodeći da bi sudski nalog kojim bi se blokirale tarife "bukvalno uništio Sjedinjene Američke Države". Najavio je pravnu bitku.

Takođe, Tramp je pozvao Vrhovni sud da presudi da ima ovlaštenje da jednostrano uvodi carine.

U svojoj odluci, Apelacioni sud je utvrdio da samo Kongres, a ne samo predsjednik, ima ovlaštenje da uvodi carine, čime je postavljeno važno pravno pitanje za Vrhovni sud u vezi s obimom predsjednikovih ovlaštenja.

(MONDO/Agencije)