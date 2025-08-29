Tramp ukinuo obezbjeđenje Kamali Haris: Ostala bez federalne zaštite uoči velike nacionalne turneje

Predsjednik SAD Donald Tramp opozvao je zaštitu Tajne službe bivšoj potpredsjednici Kamali Haris, sa stupanjem na snagu 1. septembra 2025. godine, ukinuvši direktivu bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena kojom je Haris imala produženu zaštitu.

Predsjednik SAD Donald Tramp je opozvao zaštitu Tajne službe bivšoj potpredsjednici Kamali Haris, sa stupanjem na snagu 1. septembra, prema odluci koju je vidio CNN.

Ovim potezom se poništava posebna direktiva koju je potpisao njegov prethodnik, Džozef Bajden, ostavljajući Haris bez federalne zaštite uoči velike nacionalne turneje, piše CNN.

Bajdenova tajna direktiva

Prema federalnom zakonu, bivši potpredsjednici imaju pravo na zaštitu Tajne službe šest mjeseci nakon napuštanja funkcije. Za Haris, taj period je istekao 21. jula. Međutim, njena zaštita je produžena za dodatnu godinu zahvaljujući ranije neobjavljenoj direktivi koju je tadašnji predsjednik Bajden potpisao neposredno prije nego što je napustio Bijelu kuću, potvrdili su višestruki izvori upoznati sa sporazumom.

Upravo je ovu direktivu Tramp sada povukao. Pismo pod nazivom "Memorandum sekretaru za nacionalnu bezbjednost", od četvrtka, navodi: "Ovim ste ovlašćeni da prekinete sve bezbjednosne procedure koje je prethodno odobrio Izvršni memorandum, osim onih koje zahtijeva zakon, za sljedeću osobu, sa stupanjem na snagu 1. septembra 2025. godine: Bivša potpredsjednica Kamala D. Haris".

Odluka uoči velike turneje

Trampovo ukidanje zaštite dolazi u osjetljivom trenutku, neposredno prije nego što Kamala Haris krene na višemjesečnu i veoma medijski propraćenu turneju kako bi promovisala svoje memoare "107 dana, čije se objavljivanje očekuje 23. septembra.

Njena knjiga, koja bilježi njenu kratku predsjedničku kampanju, ponovo će je staviti u centar pažnje javnosti, više nego ikada otkako je napustila funkciju.

"Potpredsjednica je zahvalna Tajnoj službi Sjedinjenih Država na njihovom profesionalizmu, posvećenosti i nepokolebljivoj posvećenosti bezbjednosti", rekla je Kirsten Alen, portparolka Kamale Haris, za CNN.

