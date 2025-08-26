Novi detalji sa sastanka Trampa i Putina: "Bijela kuća je htjela da objavi udarnu vijest nakon Aljaske"

Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su o nekoliko energetskih sporazuma tokom sastanka na Aljasci.

Američki i ruski zvaničnici su na sastanku na Aljasci razgovarali i o nekoliko energetskih sporazuma, objavio je ekskluzivno "Rojters". Sastanku u vojnoj bazi nisu prisustvovali samo američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin, već i po dva njihova najbliža saradnika.

Ovi sporazumi bi trebalo da posluže kao "podsticaj" Kremlju da malo popusti sa svojim zahtijevima kako bi se uspostavio prvo prekid vatre, a potom i trajni mir. Razmatrana je mogućnost povratka "Exxon Mobila" u ruski naftno-gasni projekat "Sahalin 1" kao i mogućnosti da Ruska Federacija kupi američku opremu za svoje LNG projekte, konkretno za postrojenja "Arctic LNG 2" koje se nalazi pod zapadnim sankcijama.

Jedan od izvora je rekao da je ovo Bijela kuća htela prva da objavi nakon samita na Aljasci. Time bi se, kako se objašnjava, postigao efekat u javnosti da je Tramp "ostvario nešto veliko na samitu sa Putinom".

"Bijela kuća je željela da objavi udarnu vijest nakon samita, najavljujući veliki investicioni sporazum. Tako bi Tramp imao osjećaj da je nešto postigao", rekao je izvor.