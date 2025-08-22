Tramp izvadio Putinovu sliku i pozvao ga na Svjetsko prvenstvo: Poslije Aljaske srešće se na fudbalskoj utakmici

Donald Tramp je rekao da bi Vladimir Putin mogao da bude gost Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine.

Izvor: YouTube/printscreen/Global News

Vladimir Putin će doći u Sjedinjene Američke Države i to ni manje ni više nego na Svjetsko prvenstvo u fudbalu. On je imao seriju sastanaka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i upravo je Tramp istakao da će Putin biti gost na Mundijalu.

Nakon sastanka sa predstavnicima FIFA u Bijeloj kući predsjednik Amerike je pred medijima izvadio svoju sliku sa Aljaske zajedno sa Putinom i rekao im da će Putin "možda doći, zavisno od toga šta se desi".

"Možda će doći, možda neće, zavisi od toga šta će se desiti. Mnogo toga će se dogoditi u narednih nekoliko nedjelja. Ali mislim da je ovo lijepa slika njega", rekao je Tramp okupljenim novinarima.

Naglasio je Tramp da bi Putin mogao da bude pozvan u Ameriku na Mundijal jer ima odlične odnose sa Trampom, ali da ipak mnogo toga zavisi od rata u Ukrajini.

"On veoma poštuje mene i našu zemlju, ali ne poštuje druge. Nisam srećan ni zbog čega vezanog za taj rat. Mislim da ćemo u naredne dvije nedjelje saznati u kom će se smjeru dešavati stvari", rekao je on.

