Tramp izvadio Putinovu sliku i pozvao ga na Svjetsko prvenstvo: Poslije Aljaske srešće se na fudbalskoj utakmici

Tramp izvadio Putinovu sliku i pozvao ga na Svjetsko prvenstvo: Poslije Aljaske srešće se na fudbalskoj utakmici

Autor Dragan Šutvić
0

Donald Tramp je rekao da bi Vladimir Putin mogao da bude gost Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine.

Tramp zove Putina na Svjetsko prvenstvo u fudbalu Izvor: YouTube/printscreen/Global News

Vladimir Putin će doći u Sjedinjene Američke Države i to ni manje ni više nego na Svjetsko prvenstvo u fudbalu. On je imao seriju sastanaka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i upravo je Tramp istakao da će Putin biti gost na Mundijalu.

Nakon sastanka sa predstavnicima FIFA u Bijeloj kući predsjednik Amerike je pred medijima izvadio svoju sliku sa Aljaske zajedno sa Putinom i rekao im da će Putin "možda doći, zavisno od toga šta se desi". 

"Možda će doći, možda neće, zavisi od toga šta će se desiti. Mnogo toga će se dogoditi u narednih nekoliko nedjelja. Ali mislim da je ovo lijepa slika njega", rekao je Tramp okupljenim novinarima.

Naglasio je Tramp da bi Putin mogao da bude pozvan u Ameriku na Mundijal jer ima odlične odnose sa Trampom, ali da ipak mnogo toga zavisi od rata u Ukrajini. 

"On veoma poštuje mene i našu zemlju, ali ne poštuje druge. Nisam srećan ni zbog čega vezanog za taj rat. Mislim da ćemo u naredne dvije nedjelje saznati u kom će se smjeru dešavati stvari", rekao je on. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Donald Tramp fudbal Vladimir Putin Mundijal 2026

