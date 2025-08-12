logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Engleze čeka pakao u Beogradu: Ogromno interesovanje srpskih navijača, FSS se oglasio

Engleze čeka pakao u Beogradu: Ogromno interesovanje srpskih navijača, FSS se oglasio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vlada ogromno interesovanje navijača za utakmicu između Srbije i Engleske. Iz FSS su saopštili da je već sada prodato više od 22.000 ulaznica.

Veliko interesovanje za meč Srbije i Engleske Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija će dočekati reprezentaciju Engleske u Beogradu 9. septembra i za taj meč vlada ogromno interesovanje. Duel koji se igra na stadionu "Rajko Mitić" već sada je prevazišao očekivanja kada je u pitanju broj prodatih ulaznica.

Iz FSS-a su se oglasili i saopštili da je trenutno prodato 22.157 karata za utakmicu u srpskoj prestonici. "Zahvaljujemo se svima koji su odlučili da na vrijeme kupe ulaznice i da pruže podršku reprezentaciji u izuzetno važnom meču u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo", stoji u objavi FSS.

Srbija će pre tog meča sa Englezima da gostuje selekciji Letonije u Rigi (6. septembra). Poslije toga u oktobru dočekuje Albaniju i gostuje Andori, pa u novembru gostuje Engleskoj i dočekuje Letonce. Poslije dva odigrana meča Srbija ima četiri boda, Letonija ima isto toliko iz tri utakmice, Albanija ima pet iz četiri meča, a Engleska maksimalnih devet bodova. Posljednjeplasirana je Andora koja još uvijek čeka na prvi poen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Engleska Srbija Svjetsko prvenstvo Mundijal 2026 kvalifikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC