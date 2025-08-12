Engleze čeka pakao u Beogradu: Ogromno interesovanje srpskih navijača, FSS se oglasio

Vlada ogromno interesovanje navijača za utakmicu između Srbije i Engleske. Iz FSS su saopštili da je već sada prodato više od 22.000 ulaznica.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija će dočekati reprezentaciju Engleske u Beogradu 9. septembra i za taj meč vlada ogromno interesovanje. Duel koji se igra na stadionu "Rajko Mitić" već sada je prevazišao očekivanja kada je u pitanju broj prodatih ulaznica.

Iz FSS-a su se oglasili i saopštili da je trenutno prodato 22.157 karata za utakmicu u srpskoj prestonici. "Zahvaljujemo se svima koji su odlučili da na vrijeme kupe ulaznice i da pruže podršku reprezentaciji u izuzetno važnom meču u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo", stoji u objavi FSS.

Srbija će pre tog meča sa Englezima da gostuje selekciji Letonije u Rigi (6. septembra). Poslije toga u oktobru dočekuje Albaniju i gostuje Andori, pa u novembru gostuje Engleskoj i dočekuje Letonce. Poslije dva odigrana meča Srbija ima četiri boda, Letonija ima isto toliko iz tri utakmice, Albanija ima pet iz četiri meča, a Engleska maksimalnih devet bodova. Posljednjeplasirana je Andora koja još uvijek čeka na prvi poen.