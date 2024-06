Mitar gorio i izgorio, Piksi "otključao" Vlahovića! Ocjene fudbalera Srbije - džoker sa klupe okrenuo igru!

Srbija je doživjela poraz i napustila teren bez bodova, ali sa podignutom glavom i dokazom da ima šta da pruži na Evropskom prvenstvu./Od reportera MONDA sa Evropskog prvenstva, Milutina Vujičića./

Reprezentacija Srbije porazom je počela Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, ali u svemu viđenom u meču protiv Engleske nema razloga da klone. Naprotiv. Pristup "orlova", protok lopte, prodori u pokušajima da izjednače, nagovijestili su da će Srbija ostati pribrana, podjednako motivisana i da će znati šta treba da radi u mečevima protiv Slovenije 20. juna i Danske 25. juna u Minhenu. A, evo kako je to izgledalo u nedjelju uveče protiv Engleske iz ugla reportera MONDA sa Evropskog prvenstva, Milutina Vujičića.

PREDRAG RAJKOVIĆ - 7

Ne može da bude iznenađenje ako golman koji je deset godina u reprezentaciji dobije šansu da brani, ali se može reći da je Piksijeva odluka bila veoma hrabra. Na kraju, ispostavila se i kao dobra. Iako Rajković nije mogao da "izvadi" loptu kod gola Belingema, bio je vrlo dobar u ostatku utakmice. Odbranio je šut Aleksanderu-Arnoldu sa distance, uspio da odbije šut Kejna od prečku, dok mu je samo malo više sigurnosti nedostajalo kod visokih lopti. Vidjećemo da li će Piksi nastaviti sa Rajkovićem na golu jer djeluje da ga je izabrao ocijenivši da će biti više posla, a manje prostora da golman "igra loptom" gdje je Vanja bolji.

MILOŠ VELJKOVIĆ - 7

Piksi ga je pomjerio sa centralnog na desnog štopera i to mu za sada odlično odgovara. Srećom, nije imao previše posla sa brzim igračima Engleske, prosto jer nisu imali prostora da napadnu dubinu kod njega, tako da kada se podvuče crta - ovo je jedna od njegovih najboljih partija u dresu Srbije. U situaciji kada je njegov bivši saigrač Kejn pogodio prečku, utisak je da je sudija progledao kroz prste Englezima. Za to mu nećemo uzeti za zlo.

NIKOLA MILENKOVIĆ - 7,5

Kritikovali smo ga na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali danas je bio gotovo perfektan. Držao je poziciju, vodio velike bitke sa Kejnom i pokazao da je njegova najbolja pozicija centralni štoper. Možda bi mogao da šalje i direktnije lopte ka naprijed, ali za početak je bilo potrebno da dobije samopouzdanje. Ako ovako nastavi, Piksi ne mora da brine o centralnom štoperu u formaciji sa tri pozadi do kraja turnira.

STRAHINJA PAVLOVIĆ - 7

Od trojice štopera možda je imao i najviše posla, ali je takođe odigrao dobro. Pobjegao mu je "Kostićev igrač" kod gola Engleske, nesrećno ga je lopta pogodila i završila na glavi Belingemu, ali to ne može da bude minus. Minus je pak onaj bijeg Vokera kao od šale u 25. minutu, prosto je jedan od najbržih fudbalera na svijetu. Imao je malo problema sa Sakom, ali ga je bolje neutralisao od Kostića. U drugom poluvremenu igrao mnogo ofanzivnije i pokazao da je za jači klub od Salcburga.

ANDRIJA ŽIVKOVIĆ (do 74. minuta) - 6,5

Ofanzivno je ostavio više nego solidan utisak. Ukrao je loptu kod šanse Mitrovića u prvom poluvremenu, pokušavao još nekoliko puta da igra "jedan na jedan" i tu je imao problem da pošalje "ubojitije" lopte, dok je takođe bio naš praktično jedini "brzanac" što smo mogli i bolje da iskoristimo. Što se defanzive tiče, Belingem mu je pobjegao kod gola, a čini se da ozbiljno potrošio jer već poslije nekoliko minuta u drugom poluvremenu nije imao snage za više.

NEMANJA GUDELJ (do 45. minuta) - 6

Očekivalo se da bude možda i ključni igrač Srbije u veznom redu, gdje bi delovao kao "ispravljač" odbrane, ali je zapravo igrao u liniji sa četvoricom gdje se nije snašao. Pookosio je Aleksandera-Arnolda kada mu je sudija oprostio karton, međutim nije koji minut kasnije, zbog ugleda koji ima Belingem nije mogao da se spasi. Bio opterećen ozbiljnim taktičkim zadacima jer se vraćao i u odbranu da pomogne u iznošenju lopte, ali to nije mnogo promijenilo.

SAŠA LUKIĆ (do 61. minuta) - 6,5

Najaktivniji srpski fudbaler u veznom redu od koga se očekivalo da u odsustvu Tadića preuzme veću obavezu nego što to realno može svojim kvalitetom. Stalno je Lukić bio u epicentru dešavanja, imao je 48/51 tačnih dodavanja, ali ako taj podatak nešto pokazuje onda je da je birao uvijek sigurno rješenje. Stalno je imao dilemu šta će sa loptom, gurao je po pravilu prvom do sebe, međutim ni tamo nije bio igrač koji ima "pas ispod zemlje" u svom repertoaru. Tek jedno dodavanje nije bilo iz repertoara "šablon" i upravo je ono donijelo šansu u prvom poluvremenu. Možda bi trebalo da je malo hrabriji.

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ - 6,5

Imao velike oscilacije u igri tokom čitavog meča. Počeo vrlo neaktivno u veznom redu, gdje je mogao bolje da isprati akciju koja je prethodila golu Engleske, a onda se postepeno "palio". Vidjelo se da želi da učestvuje više u igri, međutim nedovoljno dobro se "kapirao" sa svim saigračima koji su napadali prostor. Tako dok ga nisu razumjeli Vlahović i Mitrović, uspio je da izbaci u prvi plan Mladenovića i Živkovića. Mogao je i više da namuči Rajsa.

FILIP KOSTIĆ (do 43. minuta) - 5,5

Možda i njegova najgora partija u dresu Srbije. Navikli smo od Kostića da donosi prodornost, da je uglavnom koncentrisan i da baš rijetko dozvoljava da mu se neko ušunja iza leđa. Ipak, od trojice krivaca za gol Belingema - možda je Kostić i "najkrivlji". Saka mu je pobjegao iza leđa i poslao loptu kojom je Engleska povela u 13. minutu. Nije to bio njegov jedini kiks jer je Saka svaki put s loptom uspijevao da mu umakne. Nakon što se "izvrtio" na ringišpilu, sjeo je na travu u završnici prvog poluvremena i tražio izmjenu i u suzama je izašao s terena. Utisak je da je igrao povrijeđen. Zašto?

DUŠAN VLAHOVIĆ - 6,5

Bilo je i pozitivnih i negativnih stvari u njegovoj igri, kao kod Alegrija u Juventusu. Igrao je praktično desno krilo kada su srpski igrači bez lopte, zbog Mitrovića na terenu, gdje se nikako nije snašao. Iz njegove greške Srbija je umalo primila gol u 25. minutu preko Vokera, gdje su čini se "pročitali" situaciju iz meča sa Švedskom. Donosio je loše odluke u prvom poluvremenu, pa se to u nastavku brzo promijenilo kada je bio među najboljim igračima kada ga je Piksi ostavio u špicu dok je Mitar izašao. Šut sa distance, golgetersko pozicioniranje, pokazao je Vlahović kakav je igrač kada je u svojoj zoni. Potrebno je što više da ulazi u situacije da bježi štoperima jer tu može da napravi veliku razliku. Samo da mu se to omogući...

ALEKSANDAR MITROVIĆ (do 61. minuta) - 6

Nije ovo bilo njegovo veče. Iako je Mitrović imao odličnu šansu u 20. minutu kada je oprobao šut sa ivice kaznenog, generalno se mučio i postajao frustriran jer ne može da igra svoju igru. To već sada nije slučajnost kada igra zajedno sa Vlahovićem. U potrazi za loptom, posebno za onima koje je nekada dobijao od Tadića, Mitrović je "izgorio". Odlazio je sve dublje i dublje, gotovo do centra terena, gdje jednostavno zbog svoje brzine ne može da doprinese. Njegova pozicija je baš tamo gdje je u 60. minutu na pet metara probao da "ćušne" ispred Pikforda, ali nije uspio.

IZMJENE: BRAVO ZA MLADENOVIĆA!



Najbolju partiju od igrača koji su ušli sa klupe pružio je Filip Mladenović (od 43. minuta) koji je totalno razmrdao srpski tim i u dvije situacije umalo doprinio da "orlovi" dođu do gola. Ali, nije bilo "onih" lopti koje očekujemo od njega za Mitrovića. Solidnu partiju pružio je i Ivan Ilić (od 46. minuta) zamijenivši Gudelja, dok je Dušan Tadić (od 61. minuta) imao problema da uđe u ritam i nepotrebno je dobio žuti karton koji može da bude problem za dalje. U igru su ušli i Luka Jović (od 61. minuta) i Veljko Birmančević (od 74. minuta) koji nisu imali previše prilike da se istaknu.

SELEKTOR: DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI - 7

Iznenadio je Sautgejta, a i cijelu Srbiju odlukom da počne s dvojicom napadača bez Tadića. Napravilo je to dosta problema Englezima u posjedu lopte, prosto nisu imali ideju, a gol koji su srpski igrači primili bio je samo posljedica nedovoljno dobre koncentracije. Nikakvog majstorluka, niti naročito dobrog fudbala koji su igrali tada, ali i u nastavku utakmice. To je natjeralo Srbiju da igra fudbal sa timom koji za to prosto nije bio predodređen, Englezi su prepustili teren, zato su na poluvremenu uslijedile izmjene koje su zamalo promijenile tok meča. Pogodio je sve izmjene i malo je falilo da Srbija dođe do boda, nervirao se i učestvovao u svakoj akciji tima, prenijevši energiju na dešavanja na terenu.

