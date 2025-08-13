Partizanov tim za podvig u Evropi: Crno-bijeli moraju na gol u Škotskoj, na Hibernijan sa ovih 11 igrača

Trener Srđan Blagojević izvešće ekipu sa jednim klasičnim centarforom, ali će morati da komanduje napad.

Trener Partizana Srđan Blagojević ne pristaje na to da njegov tim otpisuju pred meč protiv Hibernijiana u Škotskoj, već najavljuje borbu za veliki preokret. Crno-bijeli će zato morati da napadnu domaćina i da naprave podvig poslije beogradskih 0:2 u Humskoj.

Blagojević će se osloniti na igrače koji su napravili razliku u goleadi crno-bijelih protiv Napretka. Jovan Milošević je dao gol u akciji "jedan na pet" i sigurno je pun je samopouzdanja da svoj talenat pokaže i u Edinburgu, na rasprodatom stadionu "Ister Roud".

Iza njega očekuje se razigrani Bogdan Kostić, koji je u napadima sa lijevog boka pod Bagdalom dao dva gola i bio asistent. Naravno da će protiv Hibernijana biti višestruko teže, ali to i jeste meč za dokazivanje. Očekuje se da uz njega napade organizuju i pokreću Milan Vukotić, koji će se vratiti u tim, kao i krilni napadač Nemanja Trifunović.

U sredini terena će važnu ulogu imati Vanja Dragojević i kapiten Ognjen Ugrešić, koji bi trebalo da dobije šansu ispred Janisa Karabeljova. Iza njih, nema dilema oko izgleda odbrane, prije svega oko sastava centralnih bekova. Srđan Blagojević u ovom trenutku na toj poziciji ima raspoložive Nikolu Simića i Stefana Milića, koji će prvi put biti starter u međunarodnoj utakmici.

Uz njih, ispred golmana Marka Miloševića u zadnjoj liniji očekuje se da bekovi budu Milan Roganović i Mario Jurčević.

Dakle, ovo je tim Partizana za revanš protiv Hibernijana: M. Milošević - Roganović, Simić, Milić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić, Trifunović, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević.

U takvom sastavu, mladi tim crno-bijelih imaće pred sobom ogroman izazov i težak zadatak, da produži evropsku sezonu svog tima i da zakaže bar još dvije utakmice u Konferencijskoj ligi.