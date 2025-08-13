logo
Partizanov tim za podvig u Evropi: Crno-bijeli moraju na gol u Škotskoj, na Hibernijan sa ovih 11 igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Srđan Blagojević izvešće ekipu sa jednim klasičnim centarforom, ali će morati da komanduje napad.

Sastav Partizana za revanš protiv Hibernijana Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Srđan Blagojević ne pristaje na to da njegov tim otpisuju pred meč protiv Hibernijiana u Škotskoj, već najavljuje borbu za veliki preokret. Crno-bijeli će zato morati da napadnu domaćina i da naprave podvig poslije beogradskih 0:2 u Humskoj.

Blagojević će se osloniti na igrače koji su napravili razliku u goleadi crno-bijelih protiv Napretka. Jovan Milošević je dao gol u akciji "jedan na pet" i sigurno je pun je samopouzdanja da svoj talenat pokaže i u Edinburgu, na rasprodatom stadionu "Ister Roud".

Iza njega očekuje se razigrani Bogdan Kostić, koji je u napadima sa lijevog boka pod Bagdalom dao dva gola i bio asistent. Naravno da će protiv Hibernijana biti višestruko teže, ali to i jeste meč za dokazivanje. Očekuje se da uz njega napade organizuju i pokreću Milan Vukotić, koji će se vratiti u tim, kao i krilni napadač Nemanja Trifunović.

U sredini terena će važnu ulogu imati Vanja Dragojević i kapiten Ognjen Ugrešić, koji bi trebalo da dobije šansu ispred Janisa Karabeljova. Iza njih, nema dilema oko izgleda odbrane, prije svega oko sastava centralnih bekova. Srđan Blagojević u ovom trenutku na toj poziciji ima raspoložive Nikolu Simića i Stefana Milića, koji će prvi put biti starter u međunarodnoj utakmici.

Uz njih, ispred golmana Marka Miloševića u zadnjoj liniji očekuje se da bekovi budu Milan Roganović i Mario Jurčević.

Dakle, ovo je tim Partizana za revanš protiv Hibernijana: M. Milošević - Roganović, Simić, Milić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić, Trifunović, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević.

U takvom sastavu, mladi tim crno-bijelih imaće pred sobom ogroman izazov i težak zadatak, da produži evropsku sezonu svog tima i da zakaže bar još dvije utakmice u Konferencijskoj ligi.

FK Partizan Hibernijan Konferencijska liga

