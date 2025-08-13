Trener Partizana jasan: "Dvomeč sa Hibernijanom nije završen"

Partizan putuje u Škotsku gdje će pokušati da preokrene rezultat iz Beograda protiv Hibernijana.
Partizan u četvrtak od 21 sat gostuje u Škotskoj ekipi Hibernijana. Crno-bijeli pokušaće da preokrenu rezultat iz Beograda, jasno je da neće biti lako poslije 2:0 u Humskoj, ali trener Srđan Blagojević istakao je da njegov tim i dalje ima velike šanse i da se nije predao.
Igrači koji putuju u Edinburg:
- Golmani: Marko Milošević, Miloš Krunić, Vukašin Jovanović
- Odbrana: Milan Roganović, Aranđel Stojković, Stefan Milić, Nikola Simić, Mario Jurčević, Stefan Petrović
- Vezni red: Vanja Dragojević, Janis Karabeljov, Dimitrije Janković, Ognjen Ugrešić, Bibars Natho, Gajas Zahid, Milan Vukotić, Zoran Alilović
- Napad: Jovan Milošević, Andrej Kostić, Dušan Jovanović, Demba Sek, Aldo Kalulu, Nemanja Trifunović, Bogdan Kostić
Može se primijetiti da na spisku nema Mateje Milovanovića koji je u procesu oporavka, kao i suspendovanog Vukašina Đurđevića. Takođe, šef struke Partizana ne računa i na Marka Živkovića, kao i na Milana Lazarevića, ali dobra strana je ta da će Aranđel Stojković biti u sastavu poslije odslužene kazne, koju je dobio u susretu sa Oleksandrijom.
Igrači koji nisu krenuli put Škotske neće ostati bez standardne rutine treniranja, oni će na teren izaći i u srijedu i u četvrtak od 10 sati.
Šta je rekao trener Srđan Blagojević pred put u Edinburg?
Poslije bolnog poraza u Humskoj, ekipa nije klonula duhom, a to je potvrdio i prvi čovjek struke Srđan Blagojević: "Putujemo u Edinburg voljni i orni da idemo u borbu s obzirom da smo ubijeđeni da dvomeč između Hibernijana za nas nije završen i pored nepovoljnog rezultata koji nosimo iz Beograda."
"Sam rezultat 0:2 govori o tome koliko će nam biti teško i vjerovatno smo od mnogih otpisani, ali idemo sa vjerom u sebe da se suprotstavimo protivniku koji ima prednost. Vjerujem da će klimatski uslovi tamo biti povoljni za igru, ali i uslovi koji se tiču atmosfere. Nadam se jednoj otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo", rekao je Blagojević.
"Ne očekujem drugačiji model igre i koncept sa njihove strane, možda nešto agresivniji s obzirom da igraju kod kuće, ali ono što mi treba da odradimo bolje su neke situacije u završnici. Sa koliko igrača napadamo 16 metara, koliko smo drčni u tome, da li sa sredine ili okolo nalazimo puteve do njihovog gola, a naravno i da budemo spremni za njihovu ofanzivnu tranziciju u kojoj su veoma opasni, prije svega preko kapitena Bojla i napadača Bouvija. I da budemo spremni za njihove centaršuteve. Oni su jači sa fizičkog aspekta, naše je da što manje dolazimo u situaciju u kojoj smo što manje izloženi njihovoj fizičkoj snazi", rekao je trener.
