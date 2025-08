Trener Partizana prepustio ulogu favorita Hibernijanu: "Pogledajte gdje je Škotska, a gdje Srbija"

Trener Partizana Srđan Blagojević istakao je da je na meču sa Hibernijanom Partizan ipak u podređenom položaju. Makar na papiru.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraju sa Hibernijanom u četvrtak od 21 čas na stadionu "JNA", a trener Srđan Blagojević je istakao da fudbaleri njegovog tima sada imaju mnogo više iskustva nego na startu ove evropske sezone.

"Što se tiče sutrašnje utakmice vratiću se na ono što je bilo prije nedjelju dana. Mi smo tom utakmicom i prolaskom obezbijedili dvije nove evropske utakmice našoj mladoj ekipi. To je izuzetno značajno i najveći je benefit prošle utakmice jer ovi mladi momci vape za novim iskustvima. Ne može se bolje steći iskustvo nego u ovakvim utakmicama. Što se tiče našeg sutrašnjeg protivnika maksimalno poštovanje iskazujem prema njima i njihovoj istoriji. U pitanju je ekipa koja je završila odmah iza Seltika i Rendžersa. Plus sam podatak da je Škotska na 15. mjestu UEFA rang liste. Srbija je u ovu sezonu ušla kao 22. što govori o kvalitetu prvenstva i ekipa", počeo je Srđan Blagojević.

Što se tiče same utakmice i rivala prebacio je šef struke crno-bijelih epitet favorita na vodenicu kluba koji ovih dana proslavlja 150 godina postojanja.

Ono što je bitno da u nekom prethodnom periodu od one prve evropske utakmice su jako bitni ti minuti u Evropi. Bilo ih je skoro 400 i to nam je omogućilo da napredujemo i da se poboljšavamo. Mišljenja sam da izgledamo drugačije nego što je bilo pred novu utakmicu u Larnaki. Želimo da na sutrašnjoj utakmici nastavimo trend poboljšanja i napretka. Daleko od toga da će biti lako. Biće teško protiv jako dobre ekipe. Vjerujem da će momci na našem stadionu uspjeti da pokažu pravo lice i da napravimo rezultat koji će nas približiti prolasku dalje", naglasio je on.

Ne bih upoređivao ni krio ništa

Izvor: MN PRESS

Skauti Hibernijana su vrlo detaljno pregledali igru Partizana na meču sa Radničkim, ali istakao je Blagojević da se svakako danas ne može ništa sakriti od rivala. Takođe nije htio da upoređuje previše Hibse sa prethodnim rivalima.

"Jako je teško porediti ekipe sa kojima ste igrali i neke sa kojima niste, a takođe su iz različitih prvenstava. Mišljenja sam da su u pitanju različiti stilovi i modeli igre, da je ono što kraji Hibernijan intenzitet igre, direktnost ka napred, jako dobri prekidi i fizička snaga. Ne bih ulazio u dublja poređenja između Hibernijana i ove dvije ekipe. Najbitnije je da se mi adaptiramo na drugačiji stil i napravimo dobar dogovor. Ono što je sličnost između Hibernijana i prethodne dvije ekipe je što su oni znatno stariji od nas. Imaju dosta stranih fudbalera i to im daje dodatnu prednost. Ono što nama daje snagu je mladost ekipe i cijeli taj proces u koji smo ušli."

"U sadašnjem fudbalu i eri interneta i mreža i komunikacija na drugačiji način nego ranije teško je bilo šta sakriti, a ljudi koji rade u skaut službama jako dobro to analiziraju. Ja sam uvjeren da nas je Hibernijan do detalja skautirao. Mislim da to neće biti presudno, nego način, model i protiv plan."

Kako trčati sa Škotima?

Izvor: MN Press

Teško je igrati fizički sa Škotima, a Hibernijan je još jedna jako fizički snažna i zahtjevna ekipa. Ipak naglasio je da je njegova jako mlada ekipa na tom aspektu najviše napredovala.

"Što se tiče fizičkog zahtjeva biće nemjerljvio veliki zbog načina na koji igra Hibernijan mi smo moram da to kažem napravili ozbiljna pomak na tom planu. To jasno govore brojke koje igrači znaju. Velika je razlika u intenzitetu trčanja. To je jedan veliki napredak i nešto na šta smo posebno ponosni. Svakako smo se i u tom aspektu približili evropskom nivou sa željom da još više napredujemo", dodao je on.

Nekoliko dobrih utakmica je odigrano, naređale su se pobjede, ali ovaj tim mora još mnogo da napreduje. Nema nikakvog prostora za nekakvo slavlje, makar ne još uvijek.

"Što se tiče euforije, nikako je nema. Naravno da je prijatno da se pobijedi, ali to što sam se našalio sigurno ne znači da sam euforičan. Poslije svake utakmice se objektivno izanalizira sve što se dešava. Bez obzira na rezutlat apostrofiramo dobre, ali i loše stvari. Tako ćemo se ponašati i pred Hibernijan. Naravno da nas očekuje prije svega energija koju će donijeti navijači na stadionu sutra. Budite uvjereni da sa obje noge na zemlji dočekujemo ne samo ovu, nego i svaku drugu utakmicu.

Kadrovska situacija?

Izvor: MN PRESS

Imao je problema sa bekovskim pozicijama Srđan Blagojević. Nije mogao da računa na Marija Jurčevića, ali on je sada spreman. Heroj pobjede u Superligi Aranđel Stojković, neće biti tu.

"Što se tiče Marija, on je spreman i na raspolaganju je za sutrašnju utakmicu. Što se tiče Aranđela on ima crveni karton pa ne može da konkuriše, ali je takav igrač da može da igra na više pozicija i takav igrač je uvijek blago za svaku ekipu. Može da odigra oba beka, štopera, zadnjeg veznog i još je jako dobar za svlačionicu. Nama je pravo zadovoljstvo svima što ga imamo i jako mi je drago što je on odlučio pobjednika na posljednjoj utakmici", naglasio je on.

Sada je crno-bijeli tim naređao nekoliko dobrih igara i pobjeda. Prođena je Oleksandrija, dva puta su savladani rivali u Superligi, ali nema mjesta bilo kakvoj euforiji.

"Mudri ljudi bi rekli da je uvijek ljepše pobjeđivati nego gubiti. Mi isto uvijek više volimo da pobjeđujemo i to utiče na psihologiju i samopouzdanje jer nema boljeg uspjeha nego što je uspjeh. Ulazimo u ovaj meč poslije nekoliko vezanih pobjeda, ali to je uvijek plus. Moja poruka igračima je da uvijek moramo da se ponašamo isto, bez obzira na uspjehe i raspoloženje", naglasio je šef struke crno-bijelih.

Škoti ga pitali o Hibsima

Izvor: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Prvo odajem priznanje Hibernijanu kako je odigrao utakmicu na visokom nivou protiv Midtjilanda koji igra na visokom nivou u Evropi. Sam podatak da je eliminisan u 119. minutu druge utakmice govori o tome koliko je isparirao tako dobroj ekipi kao što je Midtjiland. Ono što smatram za njihov najveći kvalitet je intenzitet igre, fizička snaga, prekidi i direktnost koju imaju u igri. Nemam sumnje da ukoliko želimo da napravimo dobar rezultat sutra moramo da budemo dobri u duelima, jako kvaltietni u čitanju igre i osvajanju druge lopte i da nametnemo naš sistem igre", završio je Blagojević.

(MONDO)

BONUS VIDEO: