Ovo je sastav Partizana za Hibernijan: Dočekao i Srđan Blagojević da ima "slatke muke"

U kom sastavu će Partizan nastupiti večeras protiv Hibernijana u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu?

Partizan će večeras od 21.00 u Humskoj dočekati Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, pa će probati da svoj "dobar nalet" iskoristi i protiv gosta iz Škotske. Od ispadanja od AEK-a iz Larnake, Partizan je ozbiljno podigao nivo igre i zato su i navijači optimisti da je moguće napraviti još jedno "čudo".

Srđan Blagojević ima određenih problema sa izostancima igrača - neće tako moći da računa na Milovanovića, Milića, kao ni na Aranđela Stojkovića, heroja utakmice protiv Radničkog - dok su sada tu i "slatke muke".

Zaista veliki broj fudbalera Partizana ostavio je pozitivan utisak od početka sezone, tako da Blagojević može da bira s kim će da krene na Hibernijan, posebno se to odnosi na ofanzivne opcije. Ipak, neko mora i na klupu, tako da će po ulasku u igru Andrej i Bogdan Kostić i te kako imati dovoljno prostora da pokažu da su za startere.

Da krenemo od golmana, ponovo će među stativama biti Marko Milošević koji odlično brani, uprkos spornom isključenju protiv Kiprana. Na mjestu desnog beka biće opet Roganović, štoperski par činiće Simić i Đurđević, a levi bek biće sada Jurčević.

Vraća se Slovenac u tim zbog suspenzije Aranđela Stojkovića koji je krajnje nepotrebno isključen protiv Oleksandrije, ali je sreća da se Jurčević na vrijeme oporavio da ga zamijeni, u suprotnom bi Blagojević morao da se dovija i izmišlja rješenja, pošto u sastavu nema još jednog lijevog beka.

U veznom redu opet ćemo gledati tandem Dragojević-Karabeljov, koji se najbolje snalazi od početka sezone, ispred njih će nešto ofanzivniji biti Ognjen Ugrešić, dok po bokovima sada napadaju Demba Sek i Nemanja Trifunović.

Što se tiče napada, tu će jedini istureni biti Jovan Milošević, het-trik heroj protiv Oleksandrije.

Dakle, ovo je očekivani sastav Partizana za Hibernijan: M. Milošević - Roganović, Simić, Đurđević, Jurčević - Dragojević, Karabeljov, Sek, Ugrešić, Trifunović - J. Milošević.

