logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Takav igrač je blago za svaku ekipu": Trener Partizana hvalio svog fudbalera, ali neće igrati protiv Škota

"Takav igrač je blago za svaku ekipu": Trener Partizana hvalio svog fudbalera, ali neće igrati protiv Škota

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srđan Blagojević je nahvalio Aranđela Stojkovića, ali na žalost neće moći da računa na njega protiv Hibernijana.

srdjan blagojevic stojkovic je blago partizana Izvor: MN Press/ TV Arena sport/Screenshot

Fudbaleri Partizana će u četvrtak igrati sa Hibernijanom od 21 čas na stadionu "JNA", a na tom meču se izgleda zna ko će pokrivati lijevu stranu terena. U meču Superlige Srbije sa Radničkim iz Kragujevca nije bilo Marija Jurčevića, ali sada je slovenački internacionalac spreman. 

Na kraju je protiv Radničkog po lijevom boku igrao Aranđel Stojković, univerzalac koji je na kraju postigao gol za pobjedu u sudijskoj nadoknadi meča. Sada je Srđan Blagojević pričao o svojim opcijama na tom mjestu za meč sa Hibernijanom.

"Što se tiče Marija, on je spreman i na raspolaganju je za utakmicu. Što se tiče Aranđela on ima crveni karton pa ne može da konkuriše, ali je takav igrač da može da igra na više pozicija i takav igrač je uvijek blago za svaku ekipu. Može da odigra oba beka, štopera, zadnjeg veznog i još je jako dobar za svlačionicu. Nama je pravo zadovoljstvo svima što ga imamo i jako mi je drago što je on odlučio pobjednika na posljednjoj utakmici", naglasio je Srđan Blagojević.

Što se tiče fudbalera Hibernijana, oni su ispali u kvalfiikacijama za Ligu Evrope od ekipe iz Danske Midtjilanda, a taj meč je šef strukle crno-bijelih vrlo pažljivo odgledao. 

"Prvo odajem priznanje Hibernijanu kako je odigrao utakmicu na visokom nivou protiv Midtjilanda koji igra na visokom nivou u Evropi. Sam podatak da je eliminisan u 119. minutu druge utakmice govori o tome koliko je isparirao tako dobroj ekipi kao što je Midtjiland. Ono što smatram za njihov najveći kvalitet je intenzitet igre, fizička snaga, prekidi i direktnost koju imaju u igri. Nemam sumnje da ukoliko želimo da napravimo dobar rezultat moramo da budemo dobri u duelima, jako kvalitetni u čitanju igre i osvajanju druge lopte i da nametnemo naš sistem igre", završio je Blagojević.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:13
Grobari, Partizan, Oleksandrija, pune tribine
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC