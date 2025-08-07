"Takav igrač je blago za svaku ekipu": Trener Partizana hvalio svog fudbalera, ali neće igrati protiv Škota

Srđan Blagojević je nahvalio Aranđela Stojkovića, ali na žalost neće moći da računa na njega protiv Hibernijana.

Fudbaleri Partizana će u četvrtak igrati sa Hibernijanom od 21 čas na stadionu "JNA", a na tom meču se izgleda zna ko će pokrivati lijevu stranu terena. U meču Superlige Srbije sa Radničkim iz Kragujevca nije bilo Marija Jurčevića, ali sada je slovenački internacionalac spreman.

Na kraju je protiv Radničkog po lijevom boku igrao Aranđel Stojković, univerzalac koji je na kraju postigao gol za pobjedu u sudijskoj nadoknadi meča. Sada je Srđan Blagojević pričao o svojim opcijama na tom mjestu za meč sa Hibernijanom.

"Što se tiče Marija, on je spreman i na raspolaganju je za utakmicu. Što se tiče Aranđela on ima crveni karton pa ne može da konkuriše, ali je takav igrač da može da igra na više pozicija i takav igrač je uvijek blago za svaku ekipu. Može da odigra oba beka, štopera, zadnjeg veznog i još je jako dobar za svlačionicu. Nama je pravo zadovoljstvo svima što ga imamo i jako mi je drago što je on odlučio pobjednika na posljednjoj utakmici", naglasio je Srđan Blagojević.

Što se tiče fudbalera Hibernijana, oni su ispali u kvalfiikacijama za Ligu Evrope od ekipe iz Danske Midtjilanda, a taj meč je šef strukle crno-bijelih vrlo pažljivo odgledao.

"Prvo odajem priznanje Hibernijanu kako je odigrao utakmicu na visokom nivou protiv Midtjilanda koji igra na visokom nivou u Evropi. Sam podatak da je eliminisan u 119. minutu druge utakmice govori o tome koliko je isparirao tako dobroj ekipi kao što je Midtjiland. Ono što smatram za njihov najveći kvalitet je intenzitet igre, fizička snaga, prekidi i direktnost koju imaju u igri. Nemam sumnje da ukoliko želimo da napravimo dobar rezultat moramo da budemo dobri u duelima, jako kvalitetni u čitanju igre i osvajanju druge lopte i da nametnemo naš sistem igre", završio je Blagojević.

