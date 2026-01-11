logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda pobijedila, Lučić se golovima nameće Dekiju: Stanković radio baš ono što je "Mister" tražio

Zvezda pobijedila, Lučić se golovima nameće Dekiju: Stanković radio baš ono što je "Mister" tražio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda pobijedila Debrecin 3:1, uz golove dvostrukog strijelca Vladimira Lučića i asistencije Nikole Stankovića.

Crvena zvezda pobijedila Debrecin 3:1 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostvarila je pobjedu 3:1 protiv Debrecina u trećoj utakmici na pripremama u Antaliji. Golove su postigli Bruno Duarte, pa dvostruki strijelac Vladimir Lučić, a na dodavanja dvostrukog asistenta Nikole Stankovića. Kombinovani tim Dejana Stankovića ostvario je sve zacrtane zadatke i već do poluvremena vodio ubjedljivih 3:0 u pretposljednjoj provjeri u Turskoj. Posljednja je zakazana za 15. januar protiv Salcburga.

Pod "komandom" Stankovića kraj aut-linije i Aleksandra Kataija na terenu, Zvezdini napadi su u uvodnoj fazi meča bili jednostavni i tačni, čime će novi-stari trener Zvezde biti sigurno veoma zadovoljan. Na asistencije Šavija Babike i Nikole Stankovića, bez komplikovanja i uz prosta rješenja, Zvezdini igrači su ulazili u šanse koje su činili jednostavnim i završavali ih golovima.

U drugom dijelu meča za Zvezdu je zaigrao i debitant Ovusu, koji je ipak premalo sa ekipom da bi već dobio značajniju ulogu poslije samo dva treninga. Sigurno je da će ga javnost vidjeti i u meču protiv Salcburga, koji će biti "generalna proba" za 22. januar i gostovanje Malmeu u pretposljednjem kolu Lige Evrope.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC