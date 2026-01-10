logo
Veliki skandal Milana Borjana: Jednog saigrača udario glavom, drugi dobio "po nosu" kada je prišao da ga smiri

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iskusni golman Milan Borjan u klinču sa saigračima.

Milan Borjan u klinču sa saigračima Izvor: X/Al Nassr Zone/Printscreen

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde, a sada golman Al Rijada Milan Borjan ušao je u žestok sukob sa saigračima tokom utakmice protiv Al Fejhe (1:1). 

Iskusni čuvar mreže je bio bijesan zbog loših reakcija u odbrani, pa je prvo ušao u klinč sa Tedijem Okuom, da bi se potom zakačio i sa Joanom Barbetom koji je pokušavao da smiri situaciju.

Borjan je glavom odgurnuo jednog saigrača, dok je drugog zakačio rukavicom po licu. Pogledajte kako se sve odigralo.

Situacija nije eskalirala, sve se ubrzo smirilo, ali nema sumnje da će biti pakleno u svlačionici nakon teško izvojevanog remija. Borjan je stigao u Saudijsku Arabiju poslije pozajmice Slovanu iz Bratislave, kada su na Marakani odlučili da je prekobrojan nakon dolaska Omrija Glazera.

