"I moj sin treba da zna šta je Oluja": Baba ga opsovala, ali Borjan nikad neće zaboraviti plač majki u koloni

Kao i Miloš Degenek, Milan Borjan je u Oluji izgubio rodnu kuću, a dobio sjećanja kakva nijedno dijete ne bi trebalo da upamti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski fudbaleri Milan Borjan i Miloš Degenek godinama su bili saigrači u Crvenoj zvezdi, kojoj su pomogli da povrati ugled i status u evropskom fudbalu. Tokom nekoliko sezona reprezentativci Kanade i Australije bili su važan dio kluba, a pored toga što su zajedno Zvezdinim navijačima donosili radost njih dvojica imaju još jednu povezanost - obojica su Srbi iz Hrvatske, tačnije okoline Knina i obojica su zbog Oluje morali da napuste rodnu kuću.

Dok je porodica Miloša Degeneka preko Srbije otišla u Australiju i tamo počela da čuva sjećanje na rodnu kuću, porodica Milana Borjana imala je drugačiji put. Nekadašnji golman Crvene zvezde prvo se kratko zadržao u Beogradu, zatim živio u Sjevernoj i Južnoj Americi, a kasnije godinama branio na evropskom kontinentu.

Kao i Miloš Degenek, Milan Borjan je ostavio iza sebe cijeli jedan život... Detinjstvo, prve uspomene, rodna kuća i grobovi predaka, sve je to ostalo daleko iza Borjana koji je kasnije napravio veliku fudbalsku karijeru, a čak je i kao reprezentativac Kanade branio protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. I nije oprostio, niti zaboravio ono što su uradili...

Šta je Borjan govorio o Oluji?

"Oni slave. Mi pamtimo. I učimo djecu da nikad ne zaborave. Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu", napisao je prije nekoliko mjeseci Milan Borjan, kada se obeležavao dan u kojem je preko 250.000 Srba napustilo svoje domove na teritoriji današnje Hrvatske.

Samo osam godina imao je Milan Borjan kada je 1995. godine njegova porodica naputila rodni Knin, gdje je u dresu Dinare napravio prve fudbalske korake. Iza sebe je ostavio prve golmanske parade na terenima na kojima je njegov otac bio kultna ličnost, čuvar mreže kojem se predviđao odlazak u Hajduk iz Splita i zatim velika karijera.

"To je veliki trag u svima nama koji smo izbjegli. Svaki put kad pomisliš da ne možeš da se vratiš tamo odakle si, to mnogo boli. Drago mi je da ljudi sada šire mir, da nema rata. I moj sin treba da zna šta se dešavalo, da zna istoriju toga, odakle mu potiče otac, gdje se rodio, kroz šta je prošao u životu. Svi treba da znaju o tome, dosta je ljudi izbeglo, pronašlo neki novi život, ali svi mi držimo u srcu to odakle smo i mnogo nam znači", rekao je Borjan prije nekoliko godina.

Vidi opis "I moj sin treba da zna šta je Oluja": Baba ga opsovala, ali Borjan nikad neće zaboraviti plač majki u koloni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images/Dušan Milenković Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Milan Borjan je i nekoliko decenija kasnije isticao da rane koje su stvorene tih dana još nisu zarasle. Vidio je zapaljene kuće, ljude koji plaču za najbližima, paniku i haos, glad... Vidio je scene koje ne bi trebalo da se dogode pred bilo čijim očima, a posebno dječaka od osam godina koji samo želi da igra fudbal.

"Sjećam se te kolone gdje su majke plakale, bake očajno zapomagale za ostavljenim sinovima, muževima, očevima. Mi djeca nismo tada bili svjesni šta se dešava, vidjeli smo samo da nam gore kuće, igrališta na kojima smo se do juče bezbrižno igrali, bili smo uplašeni, žedni i gladni...", ispričao je svojevremeno Milan Borjan i dodao: "Danas svi mi koji smo preživjeli tu strašnu, nepreglednu kolonu nosimo velike ožiljke i rane. Neki od nas nikada se nisu oporavili".

Šta je Borjanova baba govorila o porijeklu?

Milan Borjan je Srbin, njegovi roditelji Boško i Mirjana su Srbi, ali su hrvatski mediji prije nekoliko godina u selu Kričke pored Drniša pronašli Šteficu Borjan - majku Milanovog oca. Ona je predstavljena kao baka Milana Borjana, a u razgovoru sa televizijskim ekipama isticala je da se svojevremeno sa porodicom preselila u Beograd i zatim nije željela u Kanadu nego se vratila u svoje selo jer je Hrvatica.

"Najprije mi smo za Beograd otišli u kombiju, a Audi kojeg smo ostavili su nam posle ukrali. Kakvi traktori, kakve gluposti. Borjani su uvijek bili gospoda. Mi nikada ne govorimo što je nama zapaljeno i uništeno. Rat ne donosi nikome ništa dobrog, zato sam ja rekla 'Je*ala ga Krajina', misleći zapravo - jebo ih rat. Milan je uprkos ratu imao lijepo djetinjstvo dok nisu otišli iz Knina. Najprije za Beograd, a onda nakon pet godina i u Kanadu. Ja u tu Kanadu nisam htjela da idem s njima, vratila sam se u moje Kričke jer mi se ni u Beogradu nije baš nešto previše sviđalo", govorila je sada pokojna Štefica.

Vidi opis "I moj sin treba da zna šta je Oluja": Baba ga opsovala, ali Borjan nikad neće zaboraviti plač majki u koloni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

U jednoj od njenih ranijih izjava, ona je opsovala...

"On nije rekao ništa naročito, samo da je rođen u Kninu. I da voli, kako se kaže to... Krajina, je*ala ga Krajina. Ja sam bila odmah ljuta, šta spominješ Krajinu? Baba ti je Hrvatica, a tata napola Srbin i napola Hrvat. Nema u familiji neke mržnje, niko nikoga ne mrzi i niko nikoga ne prezire", pričala je tada Štefica.

Sve do smrti, Štefica Borjan je živjela u mjestu Kričke pored Drniša, nedaleko od Knina. Praktično u isto vrijeme kada je ona u javnosti ispričala priču o svom povratku u rodno mjesto, desetine hiljada hrvatskih navijača slalo je uvredljive poruke reprezentativnom golmanu Kanade i njegovoj porodici, zbog utakmice na Svetskom prvenstvu. I zato Milan Borjan nikada neće zaboraviti kroz šta su prošli Srbi 1995. godine.