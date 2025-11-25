"Previše stranaca koji ne osjećaju Zvezdu": Milan Borjan rekao upravi gdje je napravila grešku

Bivši kapiten Crvene zvezde Milan Borjan govorio je o problemima koje klub ima ove sezone i istakao je da je uprava pretjerala u angažovanju stranaca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda ima velikih problema ove sezone, posebno u Superligi, a bivši kapiten Milan Borjan evidentirao je da je razlog u "prevelikom broju stranaca". To je otkrio u intervjuu u emisiji "Indirektno kod Milana i Popa" kada je pokušavao da objasni šta se promijenilo u klubu od kada je otišao iz njega.

"Hemija u ekipi fali. Ima mnogo stranaca, a malo ima igrača koji osjećaju Crvenu zvezdu. U posljednjih osam godina, kada je prolazila kroz Ligu šampiona, Ligu Evrope, prolazila je sa domaćim igračima. Bilo je dosta domaćih igrača, koji su osjećali Crvenu zvezdu, koji su znali kad treba da daju gas, kad se čuje pjesma sa sjevera i tako dalje...", naglasio je Milan Borjan i dodao:

"Trenutno toga u ekipi nema toliko, jer mnogo je stranaca koji ne razumiju Zvezdu, jednostavno nisu rođeni ovdje, ne znaju šta znači Zvezda. Mislim da je to jedan od problema, to što ne shvataju ozbiljno toliko nego igraju pa šta se desi - desi se."

Milan Borjan je na čudan način otišao iz Crvene zvezde, kada ga je Barak Bahar precrtao po dolasku u ljeto 2023. godine, da bi poslije toga bio na pozajmici u Slovačkoj, a sada je u Al Rajanu: "Sa upravom Zvezde sam u fenomenalnim odnosima, mislim da rade fenomenalne stvari u posljednjih deset godina, otkako je Zvezdan Terzić došao na to mjesto. On je taj koji je pokrenuo dosta stvari, naravno, i igrači koji su dovedeni. U fenomenalnim odnosima sam sa njima", dodao je.

"Zvezdi je bio potreban mlađi golman"

Izvor: MN PRESS

Umjesto Borjana među stative stao je Glazer, potom smo vidjeli Gutešu, a sada je na tom mjestu Mateuš koji je možda i najbolji fudbaler Zvezde ove godine.

"Mislim da jesam otišao kao legenda. Nekako je i bilo vrijeme da krenem dalje. Zvezdi je bio potreban neko mlađi, sa više energije. Ja sam bio tu šest-sedam godina i iskreno - mnogo sam se istrošio. Bio je pravi trenutak da odem onda kada sam otišao, a Zvezda je sada dovela i dobrog golmana. Mateus brani fenomenalno, najbolje je pojačanje ove sezone", zaključio je Borjan.