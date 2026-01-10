logo
Uzbuna u Crvenoj zvezdi pred Malme: Mirko Ivanić hitno napustio pripreme u Turskoj

Uzbuna u Crvenoj zvezdi pred Malme: Mirko Ivanić hitno napustio pripreme u Turskoj

Autor Milutin Vujičić
0

Najbolji fudbaler i kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić se povrijedio na pripremama u Turskkoj.

Mirko Ivanić se povrijedio i napustio pripreme Crvene zvezde Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić napustio je zimske pripreme u Antaliji nakon što je doživio povredu lijeve noge na treningu, objavio je klub na svom zvaničnom sajtu.

‍Kako se navodi, Ivanić se povrijedio tokom jednog od treninga u Turskoj, nakon čega je, u dogovoru sa stručnim štabom Dejana Stankovića i naravno medicinskim timom, odlučeno da se vrati u Beograd. Ovo ujedno znači i da su pripreme u Antaliji završene za njega.

Izvor: MN PRESS

"U glavnom gradu Srbije Ivanić će odmah krenuti sa terapijom, a klub će učiniti sve da kapiten našeg tima bude spreman za predstojeći meč u Ligi Evrope protiv Malmea", navodi se u saopštenju Zvezde.

Utakmica protiv Malmea se igra 22. januara u Švedskoj, a sedam dana kasnije Zvezda na svom stadionu dočekuje Seltu za kraj grupne faze Lige Evrope. Iako je Zvezda blizu nokaut faze, nije još obezbedila svoje mjesto među 24 najbolje ekipe, dok takođe pokušava da uđe u osam najboljih što znači jednu rundu manje.

Ove sezone Mirko Ivanić je odigrao 30 utakmica za Crvenu zvezdu i upisao je 16 golova i osam asistencija.

