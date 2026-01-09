Bolna ispovijest Đorđa Rakića o svom saigraču i kumu Goranu Gogiću.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Goran Gogić bio je član Crvene zvezde i pomogao joj je da u sezoni 2013/14 dođe do šampionske titule. U dokumentarnom filmu koji je Zvezda objavila o ovoj sezoni, kada se poslije sedam godina titula vratila na stadion "Rajko Mitić", njega se prisjetio bivši saigrač Đorđe Rakić.

Nažalost, Gogić je preminuo 2015. godine u Kini, gdje je zajedno sa njim igrao Rakić. Postali su prvo saigrači, cimeri, pa onda prijatelji i kumovi, tako da je njegov odlazak i te kako pogodio iskusnog napadača.

Vidi opis "Preminuo mi je na rukama": Igrali u Zvezdi, postali kumovi u Kini, a onda se dogodila tragedija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Poštujem sve članove generacije, sve ljude koji su bili oko kluba i u klubu, koji su radili volonterski, bez ikakvog interesa, ali Goran Gogić je bio neko ko je mene učio šta je Zvezda i kako se Zvezda voli. Ja sam došao iz ljubavi, ali on, to je bio drugi nivo ljubavi i osjećanja prema nekom klubu. On je kao mlađi bio dio kluba u mladim selekcijama, pa je bio u Ubu koji je bio filijala, on je poznavao sve, to kod njega nije bio deo istorije i generacije, znao je sve, on se izdvajao po tom zvjezdaštvu, to je pravi zvjezdaš. Mi iz Kragujevca smo lokal patriote, imamo nešto svoje, ali on je bio stvarno iznad svih nas", rekao je Rakić.

Goran Gogić u dresu Zvezde.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Ja sam imao tu sreću da ga upoznam i da postenemo kumovi, a isto tako i nesreću da budem tu kada je preminuo i kada smo ga svi mi izgubili", prisjetio se tragičnog trenutka Rakić.

"Jako teška tema, bolna tema, jedna od najbolnijih i možda najbolnija u mom životu. Ne želim nikome da prođe kroz to kroz šta sam ja prošao. Izdahnuo je poslije jednog posljednjeg treninga pred utakmicu u autobusu, iz čista mira. Preminuo mi je na rukama bukvalno. Odlazak u bolnicu, pa pokušaj da ga oživimo. Sve ono što poslije toga ide, to su jako teške stvari i to se ne zaboravlja", rekao je Rakić i dodao: "Mi smo tamo živjeli zajedno, bili smo u istom stanu, kada odu u inostranstvo ljudi se zbliže još više, postali smo kumovi, ja sa njim pričam o svim mojim problemima, on meni priča o svojim problemima, znao sam sve njegove planove, mnogo dobar čovjek i jako mi je žao što nas je napustio tako mlad. To je jedan čovjek koji zaslužuje da ima sve počasti od ovog kluba, jer je Zvezdu volio srcem".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trener Crvene zvezde iz te šampionske sezone Slaviša Stojanović takođe se sa tugom u glasu sjeća Gogića: "Dosta puta pomislim na njega, iskreno. Sjećam se trenutka kada me je Rakić pozvao da mi saopšti tu vijest, a ja sam se vozio na neki rođendan gdje sam skoro došao, gdje treba da se slavi, pa čak i da se svira kao poklon za rođendan, a imaš tu vijest u sebi. I dan danas mi je teško kada pomislim na njega. Bio je veliki zvjezdaš, sjećam se kada sam mu rekao da će igrati derbi, bio je proglašen za igrača utakmice, sjećam se kakav je ponos to bio i koliko su kod njega kući bili svi ponosni. On je imao veliki udio u toj našoj tituli, dosta puta se sjetim njega", rekao je Stojanović.

Crvena zvezda dokumentarni film Izvor: Youtube/ FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Terzić o Stankoviću Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)