Crvena zvezda vratila pozajmljenog Kolumbijca u Betis, a tamo mu uručili otkaz

Defanzivac Kejmer Sandoval vraćen sa pozajmice u Zvezdi, pa odmah otpušten u Betisu za čiji je rezervni tim igrao do prošle godine.

Crvena zvezda je na pozajmicu iz Betisa dovela kolumbijskog defanzivca Kejmera Sandovala, koji pored mjesta štopera može da igra i kao desni bek, ali... Projekat koji je trebalo da traje godinu i po dana neslavno je završen. Srpski tim je prekinuo pozajmicu i poslao Sandovala nazad u Španiju, a Betis mu je tamo uručio otkaz!

Željela je Zvezda da raskine pozajmicu Kejmera Sandovala i pred početak tekuće sezone, ali je tada odlučeno da Kolumbijac ipak ostane u klubu. Ispostavilo se da je to loše za sve uključene strane jer je Kolumbijac imao velikih problema da se približi mjestu u timu Vladana Milojevića.

Da ni u Španiji ne misle ozbiljno na Kejmera pokazao je potez koji su povukli čim se vratio iz Srbije. Umjesto da Sandovalu traže mjesto u svom rezervnog timu, Španci su ga ispratili iz kluba raskidom ugovora i sa dvije rečenice na društvenim mrežama. "Kejmer Sandoval više nije član kluba. Srećno u budućnosti, Kejmer", napisao je Betis u objavi.

Kako je Sandoval igrao za Zvezdu?

Crvena zvezda je u januaru 2025. godine angažovala fudbalera iz rezervnog tima Betisa, a pretpostavljalo se da bi Kejmer Sandoval mogao da "eksplodira" i bude nasljednik Nasera Đige, koji je takođe stigao ispod radara i postao jedan od najboljih igrača u Srbiji. Kod Kejmera Sandovala nije bilo ni naznaka tog kvaliteta.

Za njegovu pozajmicu plaćeno je 200.000 evra, a nakon godinu dana bilo je kristalno jasno da Zvezdi više nije potreban. Odigrao je ukupno tri meča za crveno-bijele, a na terenu je ukupno proveo 152 minuta. Tokom prošle sezone na utakmici Kupa Srbije protiv OFK Beograda proveo je na terenu 66 minuta, u prvenstvenom meču protiv istog tima igrao je 79 minuta, a ove sezone je odigrao sedam minuta protiv Mladosti iz Lučana.

Mladom fudbaleru iz Kolumbije problem je pravilo i to što nije bio u prilici da prolazi pripremni period sa ostatkom tima. Prethodnog januara igrao je Kopa Ameriku za igrače do 20 godina, pa se kasno priključio timu i dugo nije mogao da uhvati ritam u trenažnom procesu.

Kako je Sandoval napravio problem?

Drugi veliki problem koji je Kejmer Sandoval imao tokom boravka u Crvenoj zvezdi je izbacivanje iz mlade reprezentacije Kolumbije! Pričalo je da je odstranjen iz tima zbog nediscipline, a mediji su kasnije otkrili da je riječ o problemima koje je napravio u hotelu.

Zajedno sa još jednim saigračem Kejmer Sandoval je bio pijan na okupljanju nacionalnog tima, a zbog napravljenog haosa mu je rečeno da razduži opremu. Nakon neuspješne pozajmice u Crvenoj zvezdi isto mu je rekao i španski Betis, pa sada ostaje da se vidi šta ga čeka u karijeri.

