logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda čestitala Dan Republike Srpske (FOTO)

Crvena zvezda čestitala Dan Republike Srpske (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Crvena zvezda čestitao je u petak Dan Republike Srpske.

Fk crvena zvezda čestitka Dan Republike Srpske Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Povodom Dana Republike Srpske 9. Januara, crveno-bijeli su uputili čestitku putem društvenih mreža.

“Srećan ti rođendan, Republiko Srpska”,navedeno je na fotografiji na kojoj se u srpskoj trobojci nalaze amblem Republike Srpske i klupski grb srpskog šampiona.

Obilježavanje Dana Republike Srpske, 9. januara, danas će biti nastavljeno svečanim defileom u Banjaluci kojem će prisustvovati zvaničnici Srpske.

Povodom Dana Republike juče je u Banjaluci otkriveno Spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine, održana svečana akademija i svečani prijem u Vladi.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Podsjetimo, Ustavni sud BiH je prije 10 godina Dan RS proglasio neustavnim na apelalaciju Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratke akcije (SDA), kao i tri godine kasnije nakon što je to zatražilo devet Bošnjaka i Hrvata, delegata Vijeća naroda Republike Srpske.

Sud je u obje odluke naglasio da ne osporava postojanje samog praznika Dan Republike Srpske, već samo izbor datuma 9. januar kao neustavan. Međutim, u praksi se 9. januar i dalje obilježava u Republici Srpskoj, uprkos presudama.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dan RS FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC