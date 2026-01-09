Crvena zvezda čestitala Dan Republike Srpske (FOTO)

Fudbalski klub Crvena zvezda čestitao je u petak Dan Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Povodom Dana Republike Srpske 9. Januara, crveno-bijeli su uputili čestitku putem društvenih mreža.

“Srećan ti rođendan, Republiko Srpska”,navedeno je na fotografiji na kojoj se u srpskoj trobojci nalaze amblem Republike Srpske i klupski grb srpskog šampiona.

Obilježavanje Dana Republike Srpske, 9. januara, danas će biti nastavljeno svečanim defileom u Banjaluci kojem će prisustvovati zvaničnici Srpske.

Povodom Dana Republike juče je u Banjaluci otkriveno Spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine, održana svečana akademija i svečani prijem u Vladi.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Podsjetimo, Ustavni sud BiH je prije 10 godina Dan RS proglasio neustavnim na apelalaciju Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratke akcije (SDA), kao i tri godine kasnije nakon što je to zatražilo devet Bošnjaka i Hrvata, delegata Vijeća naroda Republike Srpske.

Sud je u obje odluke naglasio da ne osporava postojanje samog praznika Dan Republike Srpske, već samo izbor datuma 9. januar kao neustavan. Međutim, u praksi se 9. januar i dalje obilježava u Republici Srpskoj, uprkos presudama.





(MONDO)