logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Besplatna vožnja auto-putevima u Srpskoj povodom Dana Republike

Besplatna vožnja auto-putevima u Srpskoj povodom Dana Republike

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Ovogodišnji slogan obilježavanja 9. januara "Živjeće ognjište" od ponoći je vidljiv na svim informativnim portalima iznad auto-puteva u Srpskoj, a svečarsku atmosferu u čast Dana Republike dodatno upotpunjuju i zastave Srpske kojima su okićene sve dionice auto-puteva.

14.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Autoputevi Republike Srpske" su i ove godine 9. januara omogućili besplatnu vožnju svim dionicama auto-puteva u Srpskoj - simboličnim podizanjem rampi na svakoj naplatnoj stanici.

"Tim gestom, `Autoputevi Republike Srpske` poručuju svim građanima Republike Srpske da dođu u Banjaluku i prisustvuju svečanostima povodom najznačanijeg datuma u istoriji naše Republike - 9. januara", istaknuto je u saopštenju.

Jedan ešalon "Autoputeva Republike Srpske" učestvovaće danas u svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci, koji počinje u 12.00 časova.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Možda će vas zanimati

Tagovi

9. januar Autoputevi RS autoput

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ