Supruga Alija Hamneija je živa? Mediji u Iranu tvrde da je preživjela bombardovanje Teherana

Iranska novinska agencija "Fars News" tvrdi da je živa supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranska novinska agencija "Fars News" tvrdi da je živa Mansure Kojaste Bagerzadeh, supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, prenosi "Wall Street Journal". Hamnei je ubijen u subotu 28. februara, prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes" prilikom bombardovanja Teherana, prestonice Irana.

Ova iranska agencija je inače povezana i bliska sa Iranskom revolucionarnom gardom. Tvrde da je supruga ubijenog Hamneija živa i da su netačne informacije da je i ona poginula.

Pojedini mediji u Iranu su dosad pisali da je ona bila u komi. Takođe, bilo je medijskih navoda da je stradala cijela porodica Hamnei - Ali Hamnei, njegova supruga, ćerka, unuk i zet.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.