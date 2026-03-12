Zakazana sjednica Skupštine grada Banjaluka: Pred odbornicima 49 tačaka dnevnog reda

Sedma redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana 24. marta, a pred odbornicima je 49 tačaka dnevnog reda.

Kako je ocijenio gradonačelnik Draško Stanivuković, Skupština Grada se vraća u redovan ritam zasjedanja, a kako je najavljeno danas, trebalo bi da bude održana i posebna sjednica sa temom energetske efikasnosti i grijanja u gradu odnosno o ulaganju 15 miliona KM u toplovodnu mrežu.

"Grad Banja Luka otvara poziv na koji se mogu prijaviti sve zajednice etažnih vlasnika i mi na jednu KM dajemo jednu KM. Taj naš plan ostaje i imamo dvocifren broj ZEV-ova koji su se prijavili za energetsku efikasnost. Prvo radimo zgradu u Kninskoj ulici preko puta Parka „Petar Kočić“, plus što će Grad uz energetsku efikasnost na znamenite objekte u važnim dijelovima grada dodati i projekte dodatnog uređenja fasada", kazao je gradonačelnik.

Među 49 tačaka jeste i odluka o civilnoj obuci, kojom bi bili obuhvaćeni mladi od 18 do 25 godina.

"Tokom obuke, koja bi trajala 20 dana, mladi bi sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija", kazao je gradonačelnik i dodao da je bitno pitanje koliko smo kao narod obučeni.

"Dobro znamo da naša Civilna zaštita ima određen dio ljudi za redovne aktivnosti. U slučaju da dođe do nekih većih potresa cijela nacija i društvo mora da se uključi. Kada smo imali i velike poplave dosta mladih ljudi je željelo pomoći i kroz ovu obuku imaćemo spremne ljude za akciju. Mi krećemo kao Grad sa civilnom obukom u koju duboko vjerujemo kao projekat Grada Banja Luka", rekao je gradonačelnik.

Dodao je da ovo znači zdrava nacija i obučeni mladi ljudi, koji znaju kako se postupa u vanrednim situacijama.

"To je temelj svakog društva i nadam se da će odbornici ovo prepoznati. Ovo je i u skladu sa onim što nalažu i Evropska unija i kao Republika Srpska imamo pravo na to. Grad je obezbijedio i finasijska sredstva za objekte i prostor za treninge na području Manjače. Za početak idemo sa ovim kao pilot projektom i biće na dobrovoljnoj osnovi", naveo je gradonačelnik.

Uz ovu mjeru, gradonačelnik je naveo da su i dosadašnje inicijative poput ukidanja kockarnica u blizini škola, uvođenje uniformi u škole, zabrana društvenih mreža djeci do 15 godina usmjerene upravo u stvaranje zdravije nacije.

Stanivuković je najavio da na narednu sjednicu ide i odluka o uklanjanju napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni.

"Napravili smo odluku koja kaže da postoji komisija koja će na teritoriji grada da utvrdi sve objekte opasne po bezbjednost, ruševne objekte, koji nisu privedni namjeni. Ukoliko vlasnici ne budu to riješili, mi kao Grad možemo ali ćemo ispostaviti račun vlasniku. Poštujemo privatnu svojinu, ali prolazi vrijeme kada se misli da svako može da radi svašta. Imamo npr. ne samo u centru nego i u drugim dijelovima grada objekata koji ugrožavaju bezbjednost. Mi ovom odlukom to možemo da riješimo. Prije svega, pričamo o bezbjednosti sugrađana. Mi ne diramo u ničije, a čuvamo naše", kazao je gradonačelnik i dodao da se mora urediti grad.

Pomenuo je i Odluku o formiranju direkcije za javni prevoz, te da će s tim u vezi imati u narednim danima značajne razgovore za nabavku električnih autobusa.

"Radimo i na vraćanju Zavoda za izgradnju Banja Luka, koje je sada prvi put profitabilno, ali imamo privatne akcionare koji dio našeg profita mogu da uzmu i zato smo pripremili odluku da Zavod bude u potpunosti gradski", zaključio je gradonačelnik.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković kazao je da su uz pregled tačaka za narednu redovnu sjednicu pristigle i dodatne tačke, koje će biti razmatrane na samoj sjednici Skupštine.

"Kroz dopunu smo dobili tačke koje se odnose na grijanje, i to će najvjerovatnije biti predmet razmatranja na vanrednoj sjednici. Činjenica je da imamo dosta regulacionih planova za narednu redovnu sjednicu. Spremni smo da razgovaramo o svim temama", kazao je Ninković.

