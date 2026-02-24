logo
Prekinuta sjednica Skupštine grada: Odbornici se nisu vratili sa pauze, rasprava Stanivukovića i Ninkovića

Autor Haris Krhalić
Nakon što se odbornici nisu vratili sa pauze, Ljubo Ninković bio je primoran da prekine sjednicu Skupštine grada.

Prekinuta sjednica Skupštine grada Izvor: Grad Banjaluka

Zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine grada Banjaluka je prekinuta. Nakon pauze veći dio odbornika se nije vratio zbog čeka je predsjednik Skupštine Ljubo Ninković bio prisiljen prekinuti šestu redovnu sjednicu.

“O nastavku nastavka sjednice blagovremeno ćemo obavijestiti javnost”, poručio je Ninković.

Banjalučki odbornici su jutros počeli sa radom oko 9:30h, a oko 11 časova zatražena je desetominutna pauza.

Nakon pauze, u skupštinske klupe se vratilo jedva sedam odbornika što je posebno naljutilo šefa kluba odbornika SNSD-a Dragana Lukača, piše BL Portal.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuklović rekao je predsjedniku Skupštine grada Ljubi Ninkovića da ponovo pozove sve odbornike, a konsultacije su nastavili na spratu.

Prije toga, u holu Gradske uprave, Ninković i Stanivuković ušli su u raspravu, a Ninković je, vidno ljut, pitao kakva je svrha zakazivanja sjednica na kojima nema ni odbornika ni gradonačelnika.

Podsjećamo, sjednica je i juče prekinuta nakon što se gradonačelnik Banjaluke nije vratio na zasjedanje poslije pauze, a odbornici su tada odbili da raspravljaju bez njegovog prisustva, budući da je on bio predlagač tačke dnevnog reda.

Skupština grada Banjaluka Draško Stanivuković Ljubo Ninković

