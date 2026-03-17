Saobraćajna nezgoda u Bratuncu: Vozač i suvozač iz "seata" upućeni u zvorničku bolnicu

Dvije osobe povrijeđene su u sudaru dva automobila u Bratuncu, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

U saobraćajnoj nezgodi, koja je dogodila juče, učestvovali su automobil "seat", za čijim je upravljačem bio vozač iz Bratunca čiji su inicijali M.P. i automobil "audi" kojim je upravljalo lice H.M. sa područja ove opštine.

Vozač u "seatu" i njegov suvozač P.G. javili su se u Dom zdravlja Bratunac radi ukazivanja ljekarske pomoći, odakle su na dalje liječenje upućeni u Bolnicu Zvornik.

U toku je rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode.

Policija u Vlasenici juče je prekršajno sankcionisala dva lica zbog fizičkog obračuna u ugostiteljskom objektu.

Sankcionisana su lica čiji su inicijali S.B. iz Vlasenice i M.Ž. sa Sokoca zbog narušavanja javnog reda i mira.