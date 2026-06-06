Požar u Sarajevu: Gori zgrada u izgradnji u Ložioničkoj ulici

U Sarajevu je danas u popodnevnim satima izbio požar na zgradi u izgradnji pored Mercatora u Ložioničkoj ulici.

Izvor: Klix/screenshot

U Sarajevu je danas u popodnevnim satima došlo do požara na jednoj od zgrada u izgradnji koja se nalazi pored Mercatora u Ložioničkoj ulici.

Na teren su odmah upućeni vatrogasci, a u ovom trenutku još uvijek nije poznato kako je tačno došlo do izbijanja vatre.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo kratko je potvrđeno da trenutno ne mogu dati više informacija o samom događaju, s obzirom na to da je vatrogasna intervencija na terenu još uvijek u toku, piše Klix.

Prema prvim informacijama koje su prijavljene vatrogascima, gori zgrada u izgradnji kod Merkatora u ulici Ložionička, a sa krova ovog objekta širi se ogroman dim.