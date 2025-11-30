logo
Vatra zahvatila krov objekta u Zoo vrtu Sarajevo, životinje evakuisane

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Požar je jutros izbio u objektu Zoološkog vrta "Pionirska dolina" u Sarajevu, a vatrogasci su potvrdili da su životinje spasene i da je vatra ugašena.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Požar je izbio na objektu "Majmunarnik s terarijem" i zahvatio je gornju kupolu krova, prenose sarajevski mediji.

U problemu su bile kornjače, koje su se nalazile u krovu koji je zahvatila vatra, ali tu su bili i majmuni i zmije.

Vatrogasci su spasili životinje i uspjeli da spriječe širenje požara na ostatak objekta i okolni prostor.

Životinje su odmah premještene u druge objekte okviru "Pionirske doline", a stručne službe nadziru njihovo stanje.

Požar je uzrokovao materijalnu štetu na krovu objekta, a uzrok tek treba da bude utvrđen.

"Pionirska dolina" i Zoo vrt nastavljaju sa redovnim radom i otvoreni su za posjetioce. Zatvoren je samo manji dio Rekreativno-zabavnog centra u Zoo vrtu u dijelu od ekonomskog dvorišta do mosta prema objektu lavova.

Tagovi

požar Sarajevo

