Preminuo štićenik Doma penzionera u Tuzli, obdukcija utvrđuje vezu sa nedavnim požarom

Jedan od štićenika Doma penzionera u Tuzli preminuo je jučer, a obdukcijom će biti utvrđeno da li je smrt povezana s nedavnim požarom koji je zahvatio ovu ustanovu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona, Admir Arnautović, potvrdio je da je ježurni tužilac izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog korisnika Doma penzionera.

„Obdukcijom će se utvrditi tačni uzroci smrti i eventualna veza sa požarom. O rezultatima ćemo pravovremeno obavijestiti javnost“, rekao je Arnautović.

Podsjećamo, početkom mjeseca požar na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli odnio je život 17 osoba, dok su dva štićenika i dalje hospitalizovana. Većina smrtnih ishoda nastala je usljed gušenja, a tijelo jednog korisnika zahvatila je i vatra.

Zvanična istraga je utvrdila da je požar izbio zbog kratkog spoja na kablu radioprijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta.