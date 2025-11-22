Preminuo štićenik Doma penzionera u Tuzli, obdukcija utvrđuje vezu sa nedavnim požarom

Jedan od štićenika Doma penzionera u Tuzli preminuo je jučer, a obdukcijom će biti utvrđeno da li je smrt povezana s nedavnim požarom koji je zahvatio ovu ustanovu.
Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona, Admir Arnautović, potvrdio je da je ježurni tužilac izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog korisnika Doma penzionera.
„Obdukcijom će se utvrditi tačni uzroci smrti i eventualna veza sa požarom. O rezultatima ćemo pravovremeno obavijestiti javnost“, rekao je Arnautović.
Podsjećamo, početkom mjeseca požar na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli odnio je život 17 osoba, dok su dva štićenika i dalje hospitalizovana. Većina smrtnih ishoda nastala je usljed gušenja, a tijelo jednog korisnika zahvatila je i vatra.
Zvanična istraga je utvrdila da je požar izbio zbog kratkog spoja na kablu radioprijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta.