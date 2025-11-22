logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo štićenik Doma penzionera u Tuzli, obdukcija utvrđuje vezu sa nedavnim požarom

Preminuo štićenik Doma penzionera u Tuzli, obdukcija utvrđuje vezu sa nedavnim požarom

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
0

Jedan od štićenika Doma penzionera u Tuzli preminuo je jučer, a obdukcijom će biti utvrđeno da li je smrt povezana s nedavnim požarom koji je zahvatio ovu ustanovu.

Preminuo štićenik Doma penzionera u Tuzli Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona, Admir Arnautović, potvrdio je da je ježurni tužilac izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog korisnika Doma penzionera.

„Obdukcijom će se utvrditi tačni uzroci smrti i eventualna veza sa požarom. O rezultatima ćemo pravovremeno obavijestiti javnost“, rekao je Arnautović.

Podsjećamo, početkom mjeseca požar na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli odnio je život 17 osoba, dok su dva štićenika i dalje hospitalizovana. Većina smrtnih ishoda nastala je usljed gušenja, a tijelo jednog korisnika zahvatila je i vatra.

Zvanična istraga je utvrdila da je požar izbio zbog kratkog spoja na kablu radioprijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla dom penzionera požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ