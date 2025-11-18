U Tuzli preminule još dvije štićenice: Broj žrtava požara u Domu penzionera porastao na 17

U protekla 24 sata u Tuzli su preminule još dvije korisnice Doma penzionera, koje su bile smještene na liječenju u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Time je broj žrtava stravičnog požara u ovoj ustanovi porastao na ukupno 17.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Preminule štićenice nalazile su se na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, gdje su se ljekari danima borili za njihov život, piše Klix.

„Trenutno su u UKC Tuzla hospitalizirana dva pacijenta na Klinici za interne bolesti“, saopštili su iz Univerzitetsko-kliničkog centra.

Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da će tokom dana biti izdate naredbe i obavljena obdukcija tijela preminulih žena, u sklopu istrage o tragičnom događaju.

Ovim je broj stradalih u požaru u Domu penzionera u Tuzli zvanično porastao na 17, dok se borba za život preostalih povrijeđenih i dalje nastavlja.