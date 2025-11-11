Stanje pacijenata nakon požara u Tuzli: Četvoro povrijeđenih na Klinici za plućne bolesti, troje na anesteziologiji

U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla trenutno je na hospitalizaciji 11 pacijenata, povrijeđenih u požaru koji se 4. novembra dogodio u Domu penzionera u Tuzli, a u kojem je tragično stradalo 13 štićenika.

Izvor: UKC Tuzla

Iz ove ustanove saopšteno je da je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizovano troje pacijenata.

Trenutno je četvoro pacijenata hospitalizovano na Klinici za plućne bolesti, a još četiri pacijenta nalaze se na Klinici za interne bolesti.

"Svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara", rečeno je iz UKC Tuzla.

Podsjećamo, požar je izbio na sedmom spratu Doma penzionera, gdje su se nalazile nepokretne osobe.