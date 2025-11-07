Preminula još jedna osoba od posljedica požara u Domu penzionera u Tuzli: Ukupan broj žrtava popeo se na 13

Broj smrtnih slučajeva u požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13, nakon što je sinoć preminula pacijentkinja hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Broj žrtava požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13. Sinoć u 23:01 preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Nakon požara je u UKC-u bilo 30 hospitalizovanih, a sada je u ovoj bolnici 13 pacijenata, prenosi Klix.

"Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju trenutno su tri pacijenta od kojih je jedan na respiratoru. Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je šest pacijenata (jedan policajac i pet korisnika usluga Doma penzionera Tuzla). Na Klinici za interne bolesti hospitalizovana su tri pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja. Na Klinici za urologiju hospitalizovan je jedan pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja", saopšteno je s UKC-a TK.

Za 11 žrtava je urađena obdukcija i utvrđeno je da su svi nastradali usljed gušenja, a da je tijelo jedne osobe bila zahvatila i vatra.

Nakon ovog požara otvorila su se brojna pitanja o uslovima u Domu penzionera, između ostalog i zašto su nepokretne osobe bile smještene na posljednje spratove, odakle je teško ih evakuisati u slučaju požara.

Također je otkriveno da je 185 korisnika Doma bilo prepušteno tročlanom medicinskom osoblju, a sumnjive su i same finansije doma i rukovođenje njim.

Uzrok požara još nije poznat, ali je direktor Doma penzionera podnio ostavku.