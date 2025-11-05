logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada Crne Gore proglasila Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

Vlada Crne Gore proglasila Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vlada Crne Gore odlučila je na telefonskoj sjednici da sutra bude dan žalosti zbog stradanja 12 osoba u požaru u Domu penzionera u Tuzli.

Daan žalosti u Crnoj Gori Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na dan žalosti, u skladu sa Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti, zastave će biti spuštene na pola jarbola na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

U skladu sa Odlukom, na dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika.

Elektronski i drugi mediji dužni su da svoje programske sadržaje prilagode obilježavanju dana žalosti.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli poginulo je 12 osoba, a 40 lica je povrijeđeno. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora dan žalosti Tuzla

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ