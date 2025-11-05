U Tuzlanskom kantonu sutra Dan žalosti

Vlada Tuzlanskog kantona je, povodom tragičnih događaja i stradanja štićenika Doma penzionera Tuzla, proglasila četvrtak, 6. novembar, danom žalosti na području ovog kantona.

Izvor: Shutterstock

Na dan žalosti svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona istaći će zastave na polja jarbola.

Medijske kuće, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na području kantona, obavezni su da prilagode svoje programske sadržaj danu žalosti, saopšteno je iz kantonalne Vlade.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli poginulo je 12 osoba, a 35 je potražilo ljekarsku pomoć među kojima su zaposleni, vatrogasci, pripadnici policije, medicinski tehničari, potvrdio je jutros gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

(Srna)