logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Tuzlanskom kantonu sutra Dan žalosti

U Tuzlanskom kantonu sutra Dan žalosti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vlada Tuzlanskog kantona je, povodom tragičnih događaja i stradanja štićenika Doma penzionera Tuzla, proglasila četvrtak, 6. novembar, danom žalosti na području ovog kantona.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

Na dan žalosti svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona istaći će zastave na polja jarbola.

Medijske kuće, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na području kantona, obavezni su da prilagode svoje programske sadržaj danu žalosti, saopšteno je iz kantonalne Vlade.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli poginulo je 12 osoba, a 35 je potražilo ljekarsku pomoć među kojima su zaposleni, vatrogasci, pripadnici policije, medicinski tehničari, potvrdio je jutros gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzlanski kanton dan žalosti Tuzla

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ