Predsjedništvo dalo saglasnost: Pripadnici Oružanih snaga BiH idu u misiju u Gazu

Autor Dušan Volaš
Predsjedništvo BiH, koje je vrhovni komandant Oružanih snaga, dalo je načelnu saglasnost za angažovanje pripadnika Oružanih snaga u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga na palestinskoj teritoriji - Pojas Gaze.

Pripadnici Oružanih snaga BiH idu u misiju u Gazu Izvor: Oružane snage BiH

Ministar odbrane BiH je ovlašten da obavijesti Sjedinjene Američke Države o spremnosti Bosne i Hercegovine da u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u ovom dijelu Palestine uputi pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nakon što bude sprovedena zakonska procedura donošenja odluke o upućivanju kontingenta Oružanih snaga BiH u misiju.

"Zadužuje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da sprovede proces nominacije za vojnog predstavnika BiH u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi, pa Predsjedništvu BiH dostavi prijedlog odluke za njegovo imenovanje", navodi se u odluci bh. Predsjedništva, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Zadužen je i Savjet ministara BiH da Predsjedništvu BiH dostavi Ocjenu opravdanosti učešća pripadnika Oružanih snaga BiH u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi.

Savjet bezbjednosti UN 17. novembra prošle godine odobrio je rezoluciju koju je sastavio SAD, a koja podržava plan predsjednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze.

Rezolucija, takođe, odobrava međunarodne stabilizacijske snage u palestinskoj enklavi.

Izrael i palestinska grupa Hamas pristali su na prvu fazu Trampovog plana od 20 tačaka za Gazu, prekid vatre u njihovom dvogodišnjem ratu i sporazum o oslobađanju talaca.

Gaza Oružane snage BiH - OS BiH Predsjedništvo BiH

