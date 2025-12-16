logo
Tužan kraj potrage: Pripadnik Oružanih snaga BiH pronađen mrtav u blizini Mostara

Autor Dušan Volaš
0

Beživotno tijelo mladića pronađeno je juče u putničkom vozilu na lokalitetu Ðubrani, sjeverno od Mostara, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Pripadnik Oružanih snaga BiH pronađen mrtav u blizini Mostara Izvor: Shutterstock

Kako saznaje portal Klix.ba, riječ je o pripadniku Oružanih snaga BiH, identifikovanom kao M.K. (1996), za kojim je ranije bila raspisana potraga.

Policijska stanica Mostar Sjever primila je prijavu od Oružanih snaga BiH juče oko 17:00 sati. Oni su, prateći signal mobilnog telefona, uspjeli locirati vozilo marke "passat" koje je pripadalo nestalom mladiću.

Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici zatekli su mušku osobu koja nije davala znakove života, što je ubrzo potvrdio i dežurni ljekar.

Uviđaj na licu mjesta obavljen je pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva HNK, a više informacija o uzroku smrti i okolnostima ove tragedije bit će poznato nakon završetka istrage i eventualno naložene obdukcije.

