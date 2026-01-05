Vozači oprez: Auto-putevi u Srpskoj očišćeni, ali klizavi

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj su prohodne, saobraćaj se odvija bez većih poteškoća, kolovozi su bez snijega, ali mokri i klizavi, saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Izvor: Autoputevi RS

Učesnicima u saobraćaju skrenuta je pažnja da se strogo pridržavaju saobraćajnih propisa i da budu maksimalno oprezni, posebno u periodima intenzivnih padavina.

Podsjetili su da je preduzeće "Kozaraputevi", zimska služba "Autoputeva Republike Srpske", od juče ujutro na teren izvezlo 16 kamiona sa ralicama i posipačima, koji su tokom cijelog dana čistili snijeg i posipali industrijsku so po kolovozu, a angažovano je i 25 pomoćnih radnika.

U pojedinim intervalima, prilikom obilnijih padavina, posebno u jutarnjim i večernjim časovima, saobraćaj se odvijao otežano i učesnici u saobraćaju su upozoravani putem promjenjive saobraćajne signalizacije da smanje brzinu kretanja i prilagode je uslovima na putu, podsjetili su iz "Autoputeva".

Istakli su da je tako bilo i danas u prijepodnevnim časovima, prvenstveno na dijelu auto-puta Gradiška – Banjaluka i auto-puta "9. januar" na dionici od Laktaša do Prnjavora, gdje je padala kiša, koja se zbog niskih temperatura vazduha mogla lediti u dodiru s tlom.

"Zbog toga je na određenim lokacijama preporučena brzina kretanja od 80 kilometara na čas, na nekim dijelovima i 60 kilometara na čas", istakli su iz ovog preduzeća.

Podsjetili su da su meteorolozi za danas prognozirali slabije padavine, ali već od sutra, 6. januara, najavljen je intenzivniji snijeg, pogotovo u večernjim satima.

Kako je napomenuto, "Autoputevi Republike Srpske" u centrima za održavanje i kontrolu saobraćaja imaju dovoljne količine industrijske soli za posipanje kolovoza, a budući da nije bilo kvarova na vozilima zimske službe, ne očekuju veće probleme u održavanju prohodnisti svih dionica auto-puteva.

(Srna)