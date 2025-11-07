Povezaće Srpsku sa Beogradom: Najavljen početak izgradnje “istorijske dionice” auto-puta (FOTO)

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković rekao je danas da je projekat izgradnje dionice auto-puta od Vukosavlja do Brčko distrikta, dužine 31,5 kilometara, vrijedan 274 miliona evra i da sada može neometano da ide u realizaciju.

"Stvorili smo uslove da ova dionica od 31,5 kilometara u suštini krene punim kapacitetom", izjavio je Višković novinarima tokom posjete gradilištu dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko.

Višković je podsjetio da je delegacija Republike Srpske bila u Kini u proteklih desetak dana i sa kineskim partnerima dogovorila finansijsku konstrukciju ovog projekta tako da on sada može neometano da ide u realizaciju.

"Očekujemo da ćemo ugovor sa bankom potpisati u narednih 10 do 15 dana tako da će sve biti završeno do kraja novembra i zavisno od vremenskih prilika, izvođač će imati priliku da radi. Ako ne, onda ćemo sa početkom građevinske sezone, početkom proljeća, ovaj auto-put graditi u punom kapacitetu", istakao je Višković.

On je dodao da su završeni pregovori i finansijska konstrukcija za dio auto-puta od Bijeljine do Brčkog, da se gradi dionica od Rače do Bijeljine, kao i Prijedor - Banjaluka.

"U zbiru ovo sada što smo završili, što se radi je novih oko 110 kilometara auto-puta u Republice Srpskoj na postojećih 113 kilometara, koliko sada imamo u eksploataciji. Onoliko koliko imamo danas kilometara auto-puta, toliko ćemo već u narednoj godini u punom kapacitetu da gradimo, što je za Republiku Srpsku impozantan podatak", rekao je Višković.

On je naveo da je projekat dionice auto-puta Vukosavlje- Brčko distrikt vrijedan oko 274 miliona evra za 31,5 kilometara i da je to oko 8,6 miliona evra po kilometru auto-puta.

"Ovo govorim zato što ima onih koji znaju da pričaju, ali slabo znaju da nešto urade i da ostave iza sebe", rekao je Višković.

On je dodao da je ta cijena izgradnje povoljnija nego što se u okruženju rade kilometre auto-puteva.

"Mogu sa ponosom da kažem da će Republika Srpska skupa sa svojim prijateljima, kineskim partnerima, u narednih tri do četiri godine izgraditi novih 110 kilometara auto-puta", naglasio je Višković.

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da izgradnja dionice auto-puta od Vukosavlja prema Brčko distriktu počinje u punom kapacitetu.

Dodik je danas posjetio gradilište ove dionice auto-puta, gdje je istakao da su sve neophodne pretpostavke za gradnju završene, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do ugovora sa kineskim partnerom.

"Imamo namjeru da, kako smo i najavljivali, u naredne tri do četiri godine napravimo poveznicu Banjaluke i Rače i time se povežamo auto-putom sa Beogradom", rekao je Dodik novinarima.

Prema njegovim riječima, ostaje problem pitanje prolaza kroz Brčko distrikt, što još uvijek nije riješeno.

"Već je dogovorena i trasa od Bijeljine do Brčko distrikta. Mi ćemo imati priliku da za neki četiri do pet godina završimo sve neophodne radove i da tu trasu od Banjaluke do Beograda, što je za nas istorijska i mitska dionica, napravimo. Ona nije samo saobraćaj, ona je povezivanje sa našim otadžbinom, sa Beogradom", istakao je Dodik.

To će, dodao je on, donijeti niz benefita u svakom kraju kroz koji trasa prolazi.

"Osjetiće to ljudi i ovdje u Modriči, Šamcu, Lončarima, Obudovcu... To će značiti nove investitore. Vjerujem u to, jer malim putem ljudi odlaze, a velikim putem ljudi dolaze", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da su na izgradnji ove dionice angažovani vrijedni i profesionalni radnici, te izrazio zadovoljstvo što su ovdje prisutne i lokalne kompanije.

"Ostalo je samo da proslovimo završetak ovih radova. Vjerujem da će to biti u roku kako je predviđeno, do tri godine", naveo je Dodik.

On je dodao da će trasa od Rače do Bijeljine biti otvorena do polovine ili do septembra naredne godine.

"To govori o tome da smo mi Republika radnih pobjeda i radnih uspjeha. Mogu da govore šta god hoće, mogu da laju na mjesec, ali Republika Srpska se razvija i ne staje", poručio je Dodik.

(Srna/Mondo)