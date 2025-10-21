logo
"Jedan od najznačajnijih projekata": Višković obišao radove na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor (FOTO)

"Jedan od najznačajnijih projekata": Višković obišao radove na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković rekao je da je na trasi auto-puta Banjauka-Prijedor izvršena eksproprijacija više od 85 odsto površina, te izdata potrebna dokumentacija za izgradnju 22 kilometara.

Višković obišao radove na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor Izvor: Srna/Katarina Panić

Višković je tokom posjete gradilištu ovog auto-puta na lokaciji Bistrica istakao da su kineska banka i osiguravajuće društvo "Sinošur" u septembru odobrili ovaj projekat u cijelosti.

"Danas smo u poziciji da ovaj projekat može da se gradi u punom kapacitetu", rekao je Višković novinarima.

On je istakao da je izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor jedan od najznačajnijih projekata za Republiku Srpsku od koga će značajnu korist imati prijedorska i banjalučka regija.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Što se tiče eksproprijacije na ovom putnom pravcu, Višković je rekao da postoje problemi sa nekim parcelama na ovoj trasi, te apelovao na nadležne sudove da ubrzaju rješavanje ovih postupaka.

On je zahvalio predstavnicima kineske kompanije "Šandung" koja gradi ovaj auto-put za dosadašnju saradnju i razumijevanje.

"Neki su radili na tome da ovaj projekat ne uspije i da se završi na arbitraži, da Republika Srpska nikada ne dobije ovaj putni pravac i da se na neki način nanese šteta i kompaniji `Šandung`, jer su kineski partneri iskreni prijatelji Republike Srpske", rekao je Višković.

Izvor: Srna/Katarina Panić

On je ukazao da je kompanija "Šandung" među prvim iz Kine koja je došla na prostor Republike Srpske i time u značajnoj mjeri otvorila vrata i drugim kineskim kompanijama sa kojima se vode završni pregovori o izgradnji dionica auto-puta Vukosavlje-Brčko i Bijeljina-Brčko", rekao je Višković.

Predstavnik Vlade Republike Srpske za ovaj projekat Sergej Đukić izjavio je da je izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor prva faza ugovora sa "Šandungom", dok je druga faza Prijedor-Novi Grad. 

(Srna)

