Potpisan ugovor o autoputu Vukosavlje-Brčko: Evo detalja

Predstavnici Republike Srpske i Kineske državne korporacije za građevinsko inženjerstvo (China State Construction Engineering Corporation) potpisali su danas u Banjaluci ugovor o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko.

Izvor: China State Construction Engineering Corporation

Ugovor su potpisali predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" i izabranog izvođača radova, Kineske državne korporacije za građevinsko inženjerstvo.

Potpisivanju ugovora prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dionica auto-puta Vukosavlje-Brčko duga je 33 kilometra i dio je auto-puta koji će povezati Republiku Srpsku i Srbiju.

"Autoputevi RS" su krajem maja prošle godine raspisali tender za finansiranje, projektovanje i gradnju ove dionice, duge 33 kilometra, procijenjene vrijednosti 600 miliona maraka bez PDV-a.

Tokom proteklog perioda "Autoputevi" su sproveli postupak pretkvalifikacije (za konkurs) u kojem je učestvovalo osam kompanija, a komisija preduzeća je zaključila da su uslove za učešće ispunile dvije kompanije.

У Бањалуци је данас потписан уговор о финансирању, пројектовању и изградњи дионице ауто-пута Вукосавље-Брчко.



Уговор су представницима кинеске државне корпорације за грађевинско инжењерство потписали представници Министарства саобраћаја и веза и Аутопутева Републике Српске.pic.twitter.com/PEAq4IV8OH — Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske)August 24, 2022

Obje su dostavile ponude od kojih je samo "China State Construction Engineering Corporation Limited" ispunila sve tražene uslove, ali je cijena koju su ponudili bila znatno viša od procijenjene vrijednosti nabavke. "Autoputevi" su od Vlade RS tražili i dobili saglasnost za povećanje vrijednosti investicije sa 600 miliona KM bez PDV-a na 654,5 miliona KM bez PDV-a.

Ova dionica autoputa jedna je u u nizu kineskih drumskih i željezničkih projekata na Balkanu, uključujući autoput vrijedan milijardu dolara u Crnoj Gori, tri dionice autoputa u Srbiji, brzu željezničku liniju između Beograda i Budimpešte i nedavno završeni Pelješki most u Hrvatskoj.

Put se pruža između Vukosavlja u Republici Srpskoj i Distrika Brčko. Druga dionica od 37 kilometara ići će od Brčkog do Bijeljine gdje će spojiti sa dionicom autoputa koji se pruža od granice sa Srbijom, odnosno od Rače.

Predviđeno da 20 kilometara tog autoputa bude izgrađeno za 36 mjeseci i spojeno na novi most preko Save (rijeka je već premošćena u januaru ove godine) i na trasu od mosta do Kuzmina i petlju koja će ovdje biti izgrađena za uključenje na autoput do Beograda.

Republika Srbija finansira izgradnju mosta i dionice Kuzmin - Rača, a za dionicu do Bijeljine izdvojiće 100 miliona evra.

Očekuje se da će sve biti završeno do 2030. godine.

(Mondo)