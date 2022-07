Pelješki i most na Savi: Šta povezuje dva projekta na sjeveru i jugu?

Veliki kruzer s nekoliko hiljada putnika uplovio je krajem juna u Neum i to je prvi veliki brod koji je prošao ispod Pelješkog mosta, te najveći koji je ikad uplovio u to područje. Protiv ovog događaja protestovali su stanovnici Neuma tvrdeći da će brod oštetiti osjetljivu ekološku ravnotežu zaliva koji se ponosi čistoćom vode. Jedan od argumenata protivnika gradnje bio upravo taj da će most zatvoriti pristup brodovima prema Neumu.