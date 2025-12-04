logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijeti mu od tri do deset godina zatvora: Određen pritvor Banjalučaninu osumnjičenom za silovanje

Prijeti mu od tri do deset godina zatvora: Određen pritvor Banjalučaninu osumnjičenom za silovanje

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Osnovni sud Banjaluka odredio je jednomjesečni pritvor 29-godišnjem Želimiru P. iz Banjaluke osumnjičenom da je počinio krivično djelo silovanje.

Osnovni sud Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Žrtva je 21-godišnja djevojka, a prema navodima iz prijave djelo je počinjeno 20. novembra ove godine.

Za djelo za koje se tereti zaprijećena je kazna zatvora od tri do deset godina.

Pritvor mu je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te bojazni da će ponoviti krivično djelo.

“Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Krivičnom vijeću ovog suda u roku od 24 časa”, potvrdili su u sudu.

Osumnjičeni je, kako saznajemo, od ranije poznat policiji po raznim djelima i osuđivan je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

silovanje pritvor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ