Prijeti mu od tri do deset godina zatvora: Određen pritvor Banjalučaninu osumnjičenom za silovanje

Osnovni sud Banjaluka odredio je jednomjesečni pritvor 29-godišnjem Želimiru P. iz Banjaluke osumnjičenom da je počinio krivično djelo silovanje.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Žrtva je 21-godišnja djevojka, a prema navodima iz prijave djelo je počinjeno 20. novembra ove godine.

Za djelo za koje se tereti zaprijećena je kazna zatvora od tri do deset godina.

Pritvor mu je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te bojazni da će ponoviti krivično djelo.

“Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Krivičnom vijeću ovog suda u roku od 24 časa”, potvrdili su u sudu.

Osumnjičeni je, kako saznajemo, od ranije poznat policiji po raznim djelima i osuđivan je.