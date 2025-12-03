logo
Žrtva 21-godišnja djevojka: Tužilaštvo traži pritvor za Banjalučanina osumnjičenog za silovanje

Žrtva 21-godišnja djevojka: Tužilaštvo traži pritvor za Banjalučanina osumnjičenog za silovanje

Izvor mondo.ba
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje pritvora 29-godišnjem Želimir P. iz Banjaluke osumnjičenom da je počinio krivično djelo silovanje.

Okružno tužilaštvo Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Saopšteno je da je žrtva 21-godišnjakinja.

Prema navodima iz prijave, djelo je počinjeno 20. novembra, a policija je 1. decembra identifikovala i uhapsila osumnjičenog.

"Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo", saopšteno je.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Osumnjičeni je, kako saznajemo, od ranije poznat policiji.

(Mondo)

Tagovi

silovanje Okružno javno tužilaštvo Banjaluka pritvor

