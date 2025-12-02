logo
Policija pronašla i uhapsila Banjalučanina osumnjičenog da je prije deset dana silovao ženu

Policija pronašla i uhapsila Banjalučanina osumnjičenog da je prije deset dana silovao ženu

Autor Brankica Spasenić
0

Banjalučka policija juče je identifikovala i uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijskoj upravi Banjaluka je 20. novembra žrtva prijavila da ju je silovao nepoznati muškarac, nakon čega je policija preduzela niz aktivnosti i utvrdila da se osumnnjičeni Ž.P. može dovesti u vezu sa ovim djelom.

“U toku je kriminalistička obrada osumnjičenog. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kojima će Ž.P. biti sproveden”, saopšteno je.

