Policija pronašla i uhapsila Banjalučanina osumnjičenog da je prije deset dana silovao ženu

Banjalučka policija juče je identifikovala i uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje.
Policijskoj upravi Banjaluka je 20. novembra žrtva prijavila da ju je silovao nepoznati muškarac, nakon čega je policija preduzela niz aktivnosti i utvrdila da se osumnnjičeni Ž.P. može dovesti u vezu sa ovim djelom.
“U toku je kriminalistička obrada osumnjičenog. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kojima će Ž.P. biti sproveden”, saopšteno je.