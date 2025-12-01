"Imamo potpise 11 odbornika": Stanivuković za srijedu najavio sjednicu Skupštine grada Banjaluka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kazao je da je za zakazivanje redovne sjednice Skupštine Grada opet sakupljeno 11 potpisa odbornika.

Izvor: Grad Banjaluka/ Aleksandar Čavić

"Imamo potpise 11 odbornika i prema Poslovniku Skupštine predsjednik treba da zakaže sjednicu, ako on to neće mi ćemo to uraditi. Usaglasili smo da ćemo doći u srijedu u 10.00 časova, tih 11 odbornika zajedno sa gradonačelnikom, da pokažemo da želimo da radimo. Ovakva situacija nije normalna, racionalna, etička. Imate ljude koji dobijaju naknadu za svoj posao, a koji ne rade. Previše nas košta nerad Skupštine", kazao je gradonačelnik nakon današnjeg sastanaka sa predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u Skupštini Grada.

Napomenuo je da je ovo drugi put kako je sakupljeno 11 potpisa odbornika, i to osam iz Pokreta Sigurna Srpska, dva iz Narodnog fronta – Jelena Trivić i jednog iz stranke Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića.

"Čuo sam da odbornik Zeljković iz SNSD-a kaže da očekuju da razgovaramo, pozovemo ih, ali ne dođu. Ovo je osveta prema Banjoj Luci koja traje pet godina, ali nismo znali da može biti u ovoj količini", naveo je gradonačelnik.

Ističe da na Skupštinu i dalje čeka odluka o gradnji rezervoara Tunjice 1 i 2, nastavak gradnje saobraćajnica u naseljima poput Priječana i Motika, ali da čekaju i stotine preduzetnika jer odluka o dodjeli subvencija nije još došla na Skupštinu.

"Imali smo sjednicu na kojoj smo raspravljali i o predsjedniku Republike i presudi. Neka smo o svemu pričali, ali zar ni na jednoj sjednici nije mogla da bude i odluka da 150 preduzetnika može da aplicira za subvencije. Dvije godine nismo razmatrali ni izvještaje preudzeća. A onda čujemo paradoks da će kao Vlada Republike Srpske uraditi umjesto Grada ukoliko čeka neki akt iz prostornog uređenja", naveo je gradonačelnik.

Odbornik iz stranke „Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića“ Igor Mandić kazao je da je i današnji sastanak bio u cilju da se pokuša iznaći način da se počnu održavati redovna zasjedanja Skupštine Grada.



"Skupština Grada je trebalo da razmatra Nacrt budžeta u novembru da bi se do kraja godine taj budžet našao i pred Skupštinom nakon sprovedene javne rasprave. Budžet je samo jedan pored brojnih pitanja i problema koji su se nagomilali zbog neodržavanja redovnih zasijedanja. Skuština je jedino mjesto gdje treba da se razgovara o svemu i zaista mnogo stvari čeka", kazao je Mandić ističući da je ovaj odnos prema Banjoj Luci i Banjalučanima maćehinski.



Pozvao je skupštinsku većinu da se što prije zakaže redovna sjednica Skupštine.



Odbornik Igor Radojičić iz Nezavisnog pokreta „Svojim putem“ – Igor Radojičić i Pokreta Sigurna Srpska rekao je da je drugi put sakupljeno po 11 potpisa, ali da predsjednik Skupštine nije nijednom sazvao sjednicu iako je imao obavezu.



"Stanje je već zabrinjavajuće jer desetine odnosno stotine odluka čeka. Napraviću jedno poređenje. Mi smo u mandatu 2016-2020. godine imali 41 redovnu sjednicu i šest vanrednih sjednica iako smo imali dvije kritične situacije, poput epidemije korone. Čak i u tim situacijama imali smo redovne ili vanredne sjednice", naveo je Radojičić.



Na čekanju je, kako ističe, niz akata od regulacionih planova do različitih godišnjih planova.

"Čekaju i odluke u vezi sa nečim novim što treba u ovom gradu da se desi, a ne donosi se zbog neodržavanja sjednica. Ovo nije zabilježeno u istoriji Banje Luke, a ne može se naći ni u manjim sredinama. Narodna skupština može da raspusti Skupštinu, ali teško. Preostaje da pozovemo kolege da se vratimo u klupe i radimo, jer grad mora funkcionisati", zaključio je Radojičić.

(Mondo)