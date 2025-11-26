Stanivuković zapečatio Ninkovićev kabinet: Tvrdi da ne dolazi na posao i odbija da zakaže sjednicu

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke objavio je na društvenim mrežama fotografiju vrata i napisao "ovo više nije kabinet Ljube Ninkovića".

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

U svojoj objavi, on je istakao da Ninković ne dolazi u kabinet, ne radi i ne zakazuje sjednice, uprkos tome što "platu za svoj nerad uredno prima".

"Nakon više od pola godine čekanja da se udostoji i da zakaže redovnu sjednicu Skupštine Grada, što nije učinio, ovo je bila jedina ispravna odluka koju sam kao gradonačelnik mogao donijeti, jer jedino što se u ovim prostorijama nakuplja jeste – prašina", istakao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, iako već mjesecima imaju prikupljenih 11 potpisa za održavanje redovne sjednice, Ninković odbija da uradi ono što je njegova dužnost po Poslovniku - da zakaže sjednicu.

"Pozivam odbornike da se probude iz "zimskog sna" i počnu da rade svoj posao i smijene najplaćenijeg neradnika u istoriji Banjaluke, čovjeka koji se, isto kao i njegov šef, bavi podvalama i ko zna čime sve ne. Skupštini Grada moramo vratiti dostojanstvo i na njeno čelo dovesti nekoga ko će dolaziti na posao i raditi, održavati sjednice, a sve u cilju razvoja i napretka Banjaluke", naglasio je Stanivuković.