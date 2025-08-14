Da li je Gradski olimpijski bazen potreban Banjaluci? (ANKETA)

Sportski objekat otvoren 2009. godine trenutno je "pod ključem"...

U decembru 2009. godine, u okviru Superlige Srbije, snage su odmjerili Vojvodina i Partizan.

Sredinom 2013. godine, proslavljeni srpski plivač Milorad Čavić odradio je posljednju profesionalnu trku, a tih dana su revijalnu utakmicu odigrali vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana, u tom trenutku učesnici Lige šampiona.

Maj 2016. godine bio je rezervisan za još jedan vaterpolo duel – sudar Srbije i Crne Gore u okviru Svjetske lige.

Svi ovi istinski sportski spektakli odvijali su se na jednom mjestu, banjalučkom Gradskom olimpijskom bazenu, koji u trenutku pisanja ovog teksta nije u funkciji...

Sportski objekat koji posluje u sklopu JP Akvana, a koja je u vlasništvu Grada Banja Luka, nalazi se "pod ključem" i u ovom trenutku nezahvalno je prognozirati kada će biti ponovo dostupan sportistima i rekreativcima.

Aktuelni problemi GOB-a počeli su krajem maja ove godine. Većina u Skupštini Grada Banja Luka usvojila je, na vanrednoj sjednici, amandman na budžet grada kojim je skinut grant u iznosu od 900.000 konvertibilnih maraka za potrebe bazena.

Nedugo kasnije, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković osudio je ovaj potez skupštinske većine, okupljene oko SNSD-a, tražeći dodatnih 500.000 KM za normalno funkcionisanje ovog sportskog objekta.

"Preko deset godina nije ništa mijenjano od pumpi i potrebna je rekonstrukcija za šta smo mi predložili 1,4 miliona KM, ali SNSD je skinuo grant od 900.000 KM za finansiranje redovnih troškova održavanja JP Akvana i Gradskog olimpijskog bazena. Ostavili su pola miliona maraka koje su već potrošene. Zaboravili su da je ovo jun, a ne januar i da se trošio novac i bazen funkcionisao", govorio je prvi čovjek grada na konferenciji za novinare.

Prvog juna, odlukom Nadzornog odbora, Gradski olimpijski bazen je privremeno zatvoren zbog, kako je navedeno, nepostojanja uslova za rad.

Nije se dugo čekalo na reakcije nadležnih, pa je tako drugog junskog dana predsjednik Skupštine Grada Banja Luka Ljubo Ninković naredio hitno otvaranje bazena.

"Nezakonito i neosnovano zatvaranje bazena odlukom pojedinaca, neprihvatljivo je! Momci, to nije vaš bazen. Odluke o javnoj imovini moraju biti u interesu građana. Gradski bazen pripada građanima, a ne privatnim interesima. Naređeno je hitno otvaranje do sutra, 3. juna u 08.00 časova. U suprotnom, slijede sankcije!", napisao je Ninković na svojoj Fejsbuk stranici.

Bazen, međutim, tada nije otvoren, nakon čega su uslijedile reakcije predstavnika klubova.

Plivački klub Borac je otkazao tradicionalni miting, dok su par dana kasnije zajedničku konferenciju za novinare, ispred GOB-a, održali predstavnici Vaterpolo kluba Borac, Plivačkog kluba Olimp, Vaterpolo kluba Banjaluka, Akademskog plivačkog kluba 22. april, VK Incel, PK Kruna, Ronilačkog kluba Buk i Kluba specijalnih sportova.

"Nažalost, druga je sedmica kako djeca ne plivaju. Imali smo sastanak prije nekoliko dana, obećano je da će se tražiti rješenja, ali za sada nemamo nikakve informacije. Na Gradskom olimpijskom bazenu, pored hiljade djece i hiljada ljudi koji upražnjavaju sport kao rekreaciju, treniraju i najbolji sportisti BIH, Republike Srpske i Grada Banjaluke. Treniraju olimpijci, evropski finalisti, učesnici Lige šampiona, viceprvaci B lige Srbije... Najbolji sportisti grada Banjaluke i Republike Srpske. Čujemo po medijima da svi apeluju da se bazen otvori. Da li može? Ne može bez novca. Svi govore, svi zovu, 'znate, u pravu ste, ali eto...' Ovaj bazen treba budžet. Ovo što je do sada usvojeno, nije dovoljno, Ovo što im se radi nije humano. Žalosno je da jedan dan ovaj bazen bude zatvoren. Ovo je rat bez rata. Mi smo ovdje plivali i za vrijeme rata, sad ne plivamo. Nema elementarnih uslova", istakao je Miodrag Čeko, predstavnik PK Olimp.

Samo nekoliko dana kasnije, bazen je ponovo bio dostupan korisnicima nakon što je, kako je rečeno iz Gradske uprave, obezbijeđen određeni novac iz gradskih rezervi.

"Obezbijedili smo 120.000 KM kao hitnu podršku za nastavak funkcionisanja ovog važnog sportskog objekta, jer naši sportisti, među kojima je i veliki broj olimpijaca, ne smiju biti taoci političkih osveta", rekao je gradonačelnik Stanivuković tom prilikom.

Bilo je to, međutim, kratkog daha... Gradski olimpijski bazen je u drugoj polovini jula ponovo zatvoren. U saopštenju JP Akvana, naglašeno je da se objekat suočava sa nedostatkom spasilačke službe, nemogućnošću podmirenja troškova za električnu energiju i kritičnim manjkom sredstava za lož ulje koje služi za zagrijavanje vode, zbog čega proces rada više nije moguć.

Gradski olimpijski bazen do današnjeg dana nije otključan, a međuvremenu su korisnici bazena poslali prilično oštro otvoreno pismo prvom čovjeku banjalučke Skupštine Ljubi Ninkoviću.

"Jasno nam je da nemate veze sa sportom, jer nijedan čovjek koji se nekada bavio sportom, nijedan roditelj koje dijete dovede u sport, ne bi govorio o sportu i sportskim organizacijama na način kako VI govorite, a pogotovo ne o organizacijama koje se bave rekreativnim i amaterskim sportovima ali nepoznavanje načina sufinansiranja klubova preko javnog interesa kao i način funkcionisanje budžeta po principu privremenog finansiranja bi trebalo da bude domen vašeg poznavanja, a nije. Vaš zadatak treba da bude da obezbjedite građanima ovog Grada u oblasti sporta bolju sportsku infrastrukturu i veću podršku u cilju opšteg dobra tj. da se što veći broj građana može baviti rekreativnim i amaterskim sportom. Vama nisu sport i djeca svetinja, nama jesu. Građani našeg grada i sportske organizacije našeg grada koji koriste vodene objekte Grada Banjaluka ne smiju biti diskriminisani u odnosu na građane i sportske organizacije koje korste stadionske i dvoranske objekte Grada Banjaluka", navedeno je, između ostalog, u ovom dopisu.

Poslije skoro 16 godina od svečanog otvaranja GOB-a, klubovi su se zapitali – da li je ovaj objekat potreban Banjaluci?

