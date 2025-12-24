"Monting" pobjednik turnira u Boriku: Finale odlučili penali, ekipa iz Teslića odbranila titulu!

Ekipa "Monting" iz Teslića slavila u finalu 50. jubilarnog turnira u malom fudbalu u banjalučkom Boriku.

Izvor: ATV/screenshot

"Monting" je odbranio titulu pobjednika na turniru u malom fudbalu u Banjaluci!

Ekipa iz Teslića za koju su ove godine igrala četvorica Brazilaca osvojila je pehar pošto je u finalu savladala Penda Bistricu 6:5 poslije izvođenja penala, nakon što je regularni dio susreta završen rezultatom 3:3.

Tri puta ekipa "Penda Bistrica" je vodila, ali se "Monting" tri puta vraćao, svaki put golovima Brazilaca – redom su pogađali Juri Madruga, Robert Žanio i Igor Martins.

U penal seriji od po tri pokušaja, golman Montinga Terzić odbranio je šut Džombića, a zatim su naizmjenično precizni bili Madruga, Živković, Žanio, Mirković i Stefan Spasić i Monting je stigao do titule pobjednika i nagrade od 25.000 KM.

Brazilac Mateus iz "Montinga" najbolji je igrač i strijelac turnira sa 14 golova, a Darko Milanović iz Penda Bistrice je proglašen za najboljeg golmana. Ovo je sedma titula ekipe "Monting" na turniru "Borik" u Banjaluci.