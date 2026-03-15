Svilar činio čuda na golu, ali "vučica" nije mogla da zaustavi zahuktali Komo!

Ekipa Seska Fabregasa poslije preokreta savladala Romu i preskočila Rimljane na tabeli Serije A.

Ni vođstvo, ni sjajno veče nesuđenog reprezentativca Srbije Mileta Svilara nisu bili dovoljni Romi da zaustavi zahuktali Komo.

Ekipa Seska Fabregasa poslije velikog preokreta savladala je Romu 2:1 i "otela" direktnom rivalu četvrtu poziciju koja vodi u Ligu šampiona.

Iako nije mnogo pokazala u prvom poluvremenu Roma je na odmor otišla sa prednošću 1:0, pošto je Donijel Malen realizovao penal već u sedmom minutu.

Ali najveće zasluge za tu prednost pripadaju Miletu Svilaru koji je praktično "terorisao" domaće fudbalere, odbranivši udarce Nika Paza i Aleksa Valea. Imao je paz još jednu dobru šansu u sudijskoj nadoknadi prvog dijela, ali ni to nije završilo u golu.

Jedan od ključnih poteza na utakmici pobukao je Fabregas kada je ubacio Antastasios Dovikasa, a Grk na pozajmici odužio mu se pogotkom za izjednačenje u 59. minutu.

U međuvremenu je Romin Brazilas Vesli Branka dobio žuti karton i to ne bi bilo toliko strašno da u razmaku od 15 minuta nije zaradio i drugi i svojim isključenjem "otvorio vrata" domaćinu za veliki preokret na obali jezera Komo.

To se i deseilo u 79. Minutu – Svilar je ponovo učinio sve što je mogao odbranio je udarac iz neposredne blizine, ali se lopta odbila do Dijega Karlosa koji je pogodio za preokret – 2:1.

Pobjeda Koma mogla je biti i ubjedljivija, samo par minuta poslije gola u odličnoj šansi našao se Lukas de Kunja, ali je pogodio okvir gola i ostalo je konačnih 2:1.

Komo je trećom pobjedom u nizu prekočio Romu i Juventus, a nu sljedećem kolu imaće odličnu priliku da taj niz nastavi pošto mu u goste dolazi Piza.



