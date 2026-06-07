Umičević nastavlja sa započetim poslom, iako je ranije najavljivao da iz zdravstvenih razloga neće prihvatiti treći mandat.

Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Marinko Umičević ipak će ostati predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, nakon što je na današnjoj sjednici Skupštine, održanoj u Tesliću, ipak odlučio da prihvati treći mandat.

Umičević je jednoglasno izabran, a bio je prijedlog svih pet regionalnih saveza.

"Hvala svima na ukazanom povjerenju. Razmišljao sam da ne prihvatim novi mandat, zbog zdravstvenih razloga, ali i zbog umora. Ipak, na kraju sam prihvatio da ostanem na ovoj funkciji i nastojaću da savez podignemo na još veći nivo. Moram istaći da sam ponosan na sve što sam uradio za minulih osam godina zajedno sa saradnicima. Želim da pohvalim rad skupštine i da se zahvalim ljudima iz Teslića koji su bili odlični domaćini", rekao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

Vidi opis Predomislio se: Marinko Umičević ostaje predsjednik Rukometnog saveza RS! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Rukometni savez RS Br. slika: 7 7 / 7

Novi mandat za predsjednika Skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske dobio je Zoran Milošević, dok je za potpredsjednika izabran Bojan Bašić.

Na sjednici su izabrani i delegati za Skupštinu Rukometnog saveza BiH, te članovi Upravnog odbora RS Republike Srpske, kao i za Upravni odbor RS BiH, te su imenovane i ostale komisije Rukometnog saveza Republike Srpske.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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