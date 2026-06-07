Predomislio se: Marinko Umičević ostaje predsjednik Rukometnog saveza RS!

Umičević nastavlja sa započetim poslom, iako je ranije najavljivao da iz zdravstvenih razloga neće prihvatiti treći mandat.
Marinko Umičević ipak će ostati predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, nakon što je na današnjoj sjednici Skupštine, održanoj u Tesliću, ipak odlučio da prihvati treći mandat.
Umičević je jednoglasno izabran, a bio je prijedlog svih pet regionalnih saveza.
"Hvala svima na ukazanom povjerenju. Razmišljao sam da ne prihvatim novi mandat, zbog zdravstvenih razloga, ali i zbog umora. Ipak, na kraju sam prihvatio da ostanem na ovoj funkciji i nastojaću da savez podignemo na još veći nivo. Moram istaći da sam ponosan na sve što sam uradio za minulih osam godina zajedno sa saradnicima. Želim da pohvalim rad skupštine i da se zahvalim ljudima iz Teslića koji su bili odlični domaćini", rekao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.
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Novi mandat za predsjednika Skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske dobio je Zoran Milošević, dok je za potpredsjednika izabran Bojan Bašić.
Na sjednici su izabrani i delegati za Skupštinu Rukometnog saveza BiH, te članovi Upravnog odbora RS Republike Srpske, kao i za Upravni odbor RS BiH, te su imenovane i ostale komisije Rukometnog saveza Republike Srpske.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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