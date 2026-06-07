Mark Markez stigao do 100. pobjede u Moto GP karijeri

Incident obilježio trku u Mađarskoj, a onda je Mark Markez uradio nešto nevjerovatno.

Izvor: Profimedia

Španski motociklista Mark Markez pronašao je još jedan način da ispiše istoriju sporta kojim se bavi. Na osmoj trci u Moto GP kalendaru ove sezone, Markez je upisao trijumf, a pobjeda na Velikoj nagradi Mađarske čak je 100. u karijeri najvećeg svih vremena.

Markezu je ovo prva pobjeda od San Marina, gdje je vozio prije tačno 266 dana! Ipak, o tome neće razmišljati jer je ispisao istoriju. Postao je tek treći motociklista koji ima trocifren broj pobjeda. Ispred njega su legendarni Đakomo Agostini (122) i Valentino Rosi (115). Najviše pobjeda u kraljevskoj klasi ima upravo Valentino Rosi koji je slavio 89 puta, dok je Marku Markezu ovo bila 74. pobjeda u karijeri.

Šta se desilo na trci u Mađarskoj?

Španac je pobijedio na srpint trci u Mađarskoj i imao je pol-poziciju za glavnu trku, a na kraju je uspio u potpunosti da obilježi ovaj vikend. Iza njega su se pozicionirali Pedro Akosta i Frančesko Banjaja, dok su četvrto i peto mjesto zauzeli AI Ogura i Luka Marini.

Trka će biti upamćena po nevjerovatnom incidentu na samom početku. U prvoj krivini je Horhe Martin izgubio kotrolu i pokosio Fermina Aldegera, Marka Becekija, Raula Fernandeza i Fabija di Đanantonija. Samo je Di Đanantonio uspio da se vrati na stazu i nastavi trku. Sitniji kontakt vidjeli smo između Akoste i Markesa, a nešto kasnije je španski motociklista uspio da se vrati na prvo mjesto i kasnije stigne do pobjede.

Kako stoje stvari u šampionatu?

Nakon Velike nagrade Mađarske vidjeli smo samo kozmetičke promjene na tabeli. Marko Beceki je i dalje lider sa 180 poena, 20 manje ima Horhe Martin (160), treći je Fabio di Đanantonio (138), četvrti Pedro Akosta (132), a peti je sada Mark Markez (108).

Ai Ogura na šestom mjestu ima 105 bodova, Frančesko Banjaja je sedmi (99), Raul Fernandez je najgore prošao zbog izbacivanja sa staze i pao je za tri mjesta pa sada na osmom mjestu ima 93 boda, Aleks Markez je deveti sa 67, a deseti Fermin Aldeger ima 64. Svjetski šampionat se nastavlja Velikom nagradom Češke u Brnu od 19. do 21. juna.

Bonus video:

Pogledajte 00:15 Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže Izvor: Društvene mreže

(MONDO)