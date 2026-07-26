Kameron Pejn se vraća u Evroligu i igraće sa Micićem i Satoranskim u Hapoelu iz Tel Aviva.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je Šejk Milton dogovorio odlazak u Hapoel iz Jerusalima sada bi drugi prošloszonski bek Partizana mogao da ode u Hapoel iz Tel Aviva. Strani mediji javljaju da je Kameron Pejn blizu povratka u Evropu nakon neuspjele epizode u NBA ligi.

Kameron Pejn ima 31 godinu i prošle sezone je u toku sezone postao ogromno pojačanje Partizana. Na kraju je odigrao 10 utakmica u Evroligi i pokazao se odlično. Prosječno je davao 12,4 poena i imao je 3,9 asistencija za indeks korisnosti 10,8 ali je onda odlučio da se vrati u NBA i ponovo zaigra za Filadelfiju.

Vidi opis Kameron Pejn se vraća u Evroligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Pejn je nakon dvije godine na Marej stejtu izabran kao 14. pik na draftu i potpisala ga je Oklahoma. Zatim je igrao u Čikago Bulsima, Klivlend Kavalirsima da bi otišao u Kinu. Vratio se u dresu Finiks Sansa, igrao za Milvoki Bakse i nakon Filadelfije i Njujorka je potpisao za Partizan.

Hapoel iz Tel Aviva je pored Vasilija Micića doveo Tomaša Satoranskog na mjesto plejmejkera, a tu su i Antonio Blejkni, Elajdža Brajant, Zek Ledej, Danijel Oturu i Taj Odijase.

(MONDO)

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